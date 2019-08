El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, junto a otros dirigentes, se reunió este viernes con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia y el director de Selecciones Nacionales, César Menotti, para analizar la situación económica del fútbol argentino frente a la devaluación del peso.



"Tapia me invitó a concurrir a la AFA y fue un gran placer, ya que hace mucho que no venía; estuvimos reunidos con el Flaco Menotti y varios dirigentes más para ver cómo salimos de esta situación", señaló Tinelli después del encuentro.



"El tema económico de los clubes nos preocupa, porque hoy hay una situación muy grave del país que se está reperfilando, como dice el ministro de Economía, Hernán Lacunza", explicó a la salida de la sede de Viamonte 1366.



"Los clubes no estamos exentos de esta situación y la estamos padeciendo seriamente. Hablamos sobre cómo acomodar las economías del fútbol argentino con los ingresos y egresos que tenemos", añadió el conductor de televisión.



"Es importante la unión de todo el fútbol argentino, tanto los clubes de Primera como los del Ascenso, para encontrar la solución a estos problemas, como son por ejemplo los contratos de televisión y los contratos dolarizados de los jugadores", alertó Tinelli, quien al respecto concluyó: "La Superliga está bien, pero es importante que estemos juntos todos los dirigentes, ya que el fútbol argentino es uno solo y todos sufrimos los mismos problemas económicos que atraviesa el país".