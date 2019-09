Se reunían para hablar de los problemas sociales y políticos del país con una mirada integradora y social. El peronismo como cosmovisión del mundo los unió. Pero detrás de ese lugar de encuentro había otro denominador común: ser hincha de Newell’s. Fue así como nació la Peña Leprosa 17 de Octubre, una agrupación que no tiene aspiraciones de participación política en la vida institucional del club pero que se enorgullece de ser “la primera peña peronista de fútbol”. “Nos dimos cuenta que había una necesidad de unirse y en solo tres días ya somos 400 hinchas leprosos los que formamos parte”, celebra Pablo Cerra, ungido como presidente.

“Somos un grupo que nos reuníamos para hablar de política, de la situación social del país y nos dimos cuenta en un momento que éramos un montón los de Newell’s. Surgió así la idea, vinculando los pilares fundacionales del club, social y popular, en relación con el movimiento político al que adherimos. Isaac Newell fue un pionero en pensar un club abierto para todos, sin diferencias de ideología o credo. Nosotros queremos un club con inclusión social, arraigado a sus orígenes, cada vez más popular y abierto”, explica Cerra, quien es acompañado por Marianela Sorrequieta como vicepresidenta.

La Peña Leprosa Peronista no participará de la vida política del club, su constitución solo es un espacio de encuentro donde dos pasiones se unifican: el peronismo y la Lepra. “Los clubes deben prescindir de su contenido político, lo expresa el estatuto, y están bien, porque si no estás encasillado a una situación de falta de libertades. De hecho en la Peña hay hinchas de diferentes agrupaciones política del club. Cualquiera va a una plaza, a una marcha política o a un recital con la camiseta de Newell’s. Nosotros también. Pero no representante al club ni queremos hacerlo”, aclara Cerra ante de vincular al fútbol con la política: “No sé si hay tanta distancia entre el mundo del fútbol y la política. Nosotros tenemos muchos antecedentes en la política vinculado con el fútbol, como el caso de la hinchada de Nuevo Chicago a la cual los metieron a todos presos por cantar la marcha peronista (24 de octubre de 1981). Hay varios hitos en la historia en este sentido. Entonces creo que la vinculación política es con el hincha, no con las instituciones. Porque corresponde una prescindencia institucional para no coartar libertades”.

Las políticas del gobierno de Mauricio Macri pusieron en la cornisa a los clubes de barrio, empujados por tarifas millonarias y baja incesante de masa societaria. Esta fue otra preocupación compartida por los fundadores de la Peña Peronista: “Hoy hay un avasallamiento a los clubes y un avance para convertirlos en sociedad anónimas a lo cual estamos totalmente en contra, hacemos una defensa de ese avasallamiento. Todos los que formamos la Peña Leprosa 17 de Octubre sufrimos las políticas del gobierno nacional. Entonces nos unimos para militar en conjunto lo que antes militábamos individualmente”. Para todo peronista leproso hay una fecha que atraviesa sus pasiones: 23 de junio de 1944. Aquel día Juan Domingo Perón ofreció en el estadio del parque Independencia un recordado discurso a los trabajadores de la ciudad. “El hito del club, el orgullo enorme, fue cuando Perón viene a la cancha de Newell’s y le da un discurso a los trabajadores. Perón no vino a hablarle a las patronales, vino a hablar con los obreros y si Newell’s no hubiese tenido una vinculación con las masas populares ese encuentro no se hubiese producido”, resalta Cerra. “Newell’s fue desde sus orígenes un club popular y masivo. Su fundador, Isaac Newell, abrió el club para todos, fue un innovador para su época, y le dio un protagonismo principal a su esposa Anna MarGreth Jockinsen”, enfatiza el presidente de la Peña Leprosa. “La gente estaba reclamando, sin darnos cuenta, un lugar de encuentro. Ni siquiera sabemos quién fue el primero que convocó. Hay una necesidad de reunirse y estamos sorprendidos de la respuesta de la gente porque sin hacer ninguna difusión ya somos 400 hinchas los que formamos la Peña”, celebra el presidente de la “Primera Peña Peronista de Fútbol”.