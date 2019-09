Hacia el final de la charla, el escritor Marcelo Figueras le preguntó a Cristina por el dolor en general y por la salud de su hija Florencia Kirchner. “El dolor humaniza. Puede convertirte en una bestia herida que lastima o en alguien que se solidariza con el otro. Lo de Néstor fue un golpe muy fuerte, yo antes no tenía tanta cercanía con la gente como él y después de su muerte empecé a sacar fuerzas de la gente y a abandonar esa cosa medio engolada que tenemos los universitarios cuando hablamos”, dijo. Y se emocionó cuando habló de la salud de su hija Florencia. “Lo de Florencia es una cosa muy dura para mí porque no está el que fue su padre y yo me siento responsable”, dijo. Ella lagrimeó igual que muchos de los presentes dentro del auditorio y miles que la miraban afuera, desde una pantalla gigante. Así terminó la presentación formal de Sinceramente en La Plata. Después de recuperarse, salió a saludar a los que la siguen a todas partes junto al candidato a gobernador bonaerense del FdT, Axel Kicillof.