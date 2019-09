A Cristina Fernández de Kirchner la impresiónó mucho el caso del anciano que fue asesinado a golpes por los custodios del supermercado Coto después de intentar hurtar chocolate y queso para comer. Tanto le impresionó que se sabe de memoria los artículos que se había llevado el anciano y decidió tuitar sobre el caso cuando ocurrió porque no pudo mantener el silencio en el que estaba a la luz de un hecho tan atroz. “No se puede vivir en una sociedad en la que suceden esas cosas”, dijo. Y se preguntó: “¿Cómo votás a un gobierno que mata demasiado?” Agregó que de acá en adelante los argentinos tenemos que definir en qué sociedad queremos vivir. “Con nuestros prejuicios, con nuestros miedos. Pero una sociedad segura es ésa en la que no tenés miedo de que te mate un tipo con un tramontina porque tiene hambre”, dijo. Y afirmó que hoy tenemos que convivir en una sociedad en la que hay muchas desigualdades. En ese sentido, reiteró que hay que ponerle un límite a un gobierno que “nos está desorganizando la vida”. Por eso, afirmó, es candidata a vicepresidenta. No porque le guste especialmente el cargo ni por ambición personal, sino “para conformar una nueva mayoría para que la sociedad cambie en serio y esto no sea un péndulo permanente. Espero que estas ideas neoliberales que les metieron por decimotercera vez en la cabeza no triunfen nunca más”. La senadora reconoció que todo el mundo tiene sus ambiciones y que eso es natural, pero que se convenció de que esta vez tenía que hacer algo diferente y postuló como candidato a presidente del Frente de Todos a Alberto Fernández.