"No es que confundimos el camino, lo que pasó es que en el primer tiempo no tuvimos precisos. El primer tiempo nuestro fue malo, Colón nos complicó. En el plan del juego no estuvimos finos, pero sí en el segundo tiempo. Corregimos, modificamos algunas cuestiones y logramos hacer un buen segundo tiempo", consideró Fabián Rinaudo.

Lo que viene para Central es el partido con Newell's y el volante ya lo vive. "Desde el día que firmás acá te hacen saber que el clásico se festeja como un campeonato. Esperemos que sea un buen partido de fútbol y que no pase a mayores, como ya ha sucedido", acotó el volante de Central de buen segundo tiempo en Santa Fe.