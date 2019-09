Los amantes del cine que refleja las distintas realidades tienen una cita ineludible desde este lunes y hasta el 11 de septiembre: se desarrollará la 7º edición del Festival de Cine Documental de Buenos Aires (Fidba). En esta nueva edición convergen directores, productores, distribuidores, críticos y público general en torno a las más recientes y destacadas producciones nacionales e internacionales. Esta vez, se duplicará la cantidad de films al igual que las sedes con respecto a años anteriores. Serán nueve salas en distintos puntos de la ciudad: Centro Cultural Haroldo Conti, Cine Cosmos UBA, Auditorio Leonardo Favio - BCN, Cine Gaumont, Cine Helios Palomar, Sala Caras y Caretas, Museo de Arte Moderno - Mamba, Fadu UBA y por primera vez, el Arte Mulitplex Belgrano. El programa del 7º Fidba es ambicioso: tiene nueve competencias oficiales y más de 100 producciones en su programación. También se suman la Competencia de Cine hecho por Mujeres y la sección de Cine LGBTTIQ, entre otras. El Fidba es organizado por la Fundación de Altos Estudios en Cine Documental (Fundoc), y cuenta con el apoyo del Incaa, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet) y Grupo Octubre, entre otras empresas.

“En todo el mundo, el cine documental continúa creciendo y superando sus propios límites narrativos, temáticos y creativos. Argentina y su cine de No-Ficción, a pesar de las enormes dificultades económicas y políticas, no se queda atrás. Ante los obstáculos económicos o las convulsiones políticas, lejos de amedrentarnos, emergen con más fuerza el talento realizador y la avidez de historias que nos ayuden a pensarnos”, comenta Mario Durrieu, director del Fidba. “Crecemos como respuesta a los obstáculos, y este año proponemos más espacios para desarrollar, debatir y ver el cine que amamos”, agrega Durrieu.

El director del Fidba señala la siguiente relación: “Crecemos en nuestras ganas de abordar la realidad a través de los tres pilares que rescata Agnès Varda en el film que abre este festival: Inspiración, creación, partage, la idea de compartir. Hacia allí vamos quienes hacemos el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. Y este año redoblamos la apuesta”. Varda por Agnés es el film elegido para la ceremonia de apertura del 7º Fidba que se proyectará este lunes a las 20 en la Sala Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037). Este documental establece un recorrido único por el rico legado creativo de la cineasta Agnès Varda, fallecida en marzo de este año. Ella guía la narración en su obra póstuma a través de un relato sobre sus inspiraciones, prácticas de trabajo y compromiso con la audiencia. Su último largometraje arroja luz sobre su experiencia como directora, aportando una visión personal de lo que ella llamaba "escritura de cine", viajando desde la Rue Daguerre de París a Los Ángeles y Pekín.

Películas extranjeras

Este año compiten en la sección internacional del Fidba once películas de cuatro continentes, que narran transiciones y movimientos. Entre ellas, figura Hasta la muer7, la nueva película de Raúl Perrone. En su nueva película, el patriarca del cine independiente sigue con su cámara a una pareja de "trapitos" septuagenarios que viven en las calles de la localidad bonaerense de Ituzaingó. Los observa y escucha con atención, revelando sus deseos, sus penurias y esperanzas. Víctimas del abandono y la violencia familiar, soportan las adversidades cotidianas, el frío y el hambre, cargando toda su memoria guardada en bolsas de plástico. Sandgirl (foto), del alemán Mark Michel, es otra de las películas destacadas. Se trata de un acercamiento poético a la riquísima vida interior de Veronika Raila, una joven que sufre el síndrome de Asperger y una acentuada discapacidad que le impide hablar y moverse, y la obliga a estar postrada en una cama desde su infancia. Vostok N° 20 invita a un paseo por el tren transiberiano que tarda nada menos que cinco días y seis noches para unir Moscú con Beijing. Durante ese extenso y fatigoso viaje en vagones de tercera clase se desarrolla este documental de observación que propone al espectador un estudio minucioso sobre el comportamiento humano en condiciones de encierro, incomodidad, tedio y falta de privacidad. Otro de los films destacados es Waht We Left Unfinished, de Mariam Ghani. Las terribles consecuencias que los constantes vaivenes políticos y las guerras provocaron a los cineastas y al patrimonio fílmico de Afganistán –con censuras, amenazas y destrucción planificada de miles de metros de celuloide- son el eje de este film sobre la industria fílmica en aquel país asiático. Desde la revolución comunista de 1978 y la invasión soviética de 1979, hasta la rebelión y el triunfo de los talibanes, la película rescata un verdadero tesoro cinematográfico condenado al olvido.

Dos producciones locales

Además de la Competencia Latinoamericana hay una Competencia Argentina, con films aun no estrenados comercialmente. En ese sentido, el Fidba es un momento propicio para conocer lo más reciente de los documentales nacionales. Este año Argentina llamó la atención del mundo no solamente por la catástrofe social y económica a que la condenó el gobierno de Mauricio Macri sino también por su referencia en torno a la lucha por los derechos humanos y la diversidad. Algunas de las historias que forman parte de esta competencia muestran que la mirada realizadora se inmiscuye en los espacios donde aún hay moldes que romper. Uno de los documentales destacados es El hijo del cazador, dirigido a cuatro manos por Federico Robles y Germán Scelso. El padre de Luis Quijano fue jefe del ex centro clandestino La Perla, Córdoba, uno de los más grandes que funcionó durante la última dictadura militar. Hoy, alejado de su círculo familiar y luego de tomar consciencia de la ideología con la que fue educado, el hijo del torturador inicia una búsqueda de las actividades atroces que provocó su progenitor. Martín Farina estrenará El lugar de la desaparición: la muerte de la madre de los Markus despierta una grieta en la relación entre los cinco hermanos y el padre de la familia, un anciano que no tiene ni voz ni voto en las decisiones que se disputan de aquí en adelante.

Otras secciones

“También, en diálogo directo con nuestras vidas y convicciones como grupo, incorporamos nuevos espacios que sentimos necesarios, como las secciones: ‘Género y Generaciones’ que propone un recorrido por films de diverso origen y formas, pero unidos por una clara perspectiva de género, para poner en diálogo el recorte de este tiempo particular en el que la construcción del punto de vista cinematográfico se cruza ineludiblemente con la cuestión de género”, cuenta Durrieu. “Por otro lado, ‘Lateral’, la nueva sección LGBTI+ plantea una mirada oblicua que va desde los márgenes al centro; una mirada que se construye desde la propia experiencia de los realizadores y realizadoras de la comunidad, que excede lo que conocemos como cine queer y que en muchos casos recupera, esta vez desde lo personal, desde lo autobiográfico, la reivindicación de derechos igualitarios”. El responsable del festival recuerda que desde la primera edición tuvieron una gran cantidad de films de la temática. “Pero no queríamos cerrar en un bloque ‘temático’ a los films que abordan la diversidad sexual y de género, sino apostar por abrir el juego a que sean los y las relizadorxs lgbt+ quienes narren sus historias”, expresa.

En esta sección figuran títulos como Room for a man: un joven cineasta libanés que comparte un apartamento en Beirut con su madre y su perro comienza a reconstruir su identidad renovando su habitación. Sin embargo, una visita de trabajadores sirios, un álbum familiar y una llamada agitan las aguas tranquilas de una vida maltratada, marcada por un deseo de huir, sin lugar a donde ir. Otro de los films de Lateral es Jonathan Agassi saved my life. Vale señalar que Jonathan Agassi es una de las estrellas porno gay más exitosas del mundo, que divide su tiempo entre Berlín e Israel. Agassi construyó su fama y éxito sobre lo que se considera un tabú global, el porno homosexual, no solo en films sino en performances. La realización de este documental tomó ocho años y se evidencia en la complejidad de la mirada única e íntima al mundo del porno y de los escorts (acompañantes), así como a una relación única entre una madre y un hijo.

Una sección característica del Fidba es la de Derechos Humanos. En esta edición, hay films que atraviesan América Latina, Asia, África y Europa exponiendo la brutalidad represiva y respondiendo a la exclusión de la diferencia. Uno de los destacados es un crudo retrato del Brasil de Jair Bolsonaro. Letal: las muertes de jóvenes por parte de la policía de Río de Janeiro que alcanzan la instancia de juicio son casi nulas, y si lo hacen, son presentadas por los acusados como homicidios en legítima defensa. La existencia de un panorama injusto al que el sistema mismo avala es, junto al luto y el dolor, el combustible por el cual las madres de las víctimas salen a luchar. Hamada, en tanto, traza un insólito retrato de un grupo de jóvenes amigos que viven en un campamento de refugiados en medio del pedregoso desierto del Sahara. Juntos utilizan el poder de la creatividad y el juego para denunciar la realidad que les rodea y expandirse más allá de las fronteras del campamento.

Apostar a los cortos

“Seguimos también apostando a los cortometrajes documentales nacionales y de América Latina”, señala el director del Fidba. Uno de ellos es el colombiano El alguacil: Fernando es un indígena Kamëntsá que ha sido elegido para ser alguacil. Ahora, el resto de la comunidad tendrá que verlo y respetarlo como autoridad, pero él mismo también deberá vencer sus propios dilemas y elegir entre si realmente le gusta lo que hace o quiere volver a su antigua vida. Otro que puede mencionarse es el alemán Schnipesel. Esta película visita un departamento de registros de la Stasi (policía secreta de la RDA) para observar a las personas cuyo trabajo es hacer manualmente la pieza de millones de residuos de papel de los documentos de la Stasi. Pero reconstruir todos los documentos de la Stasi de esta manera llevará otros 700 años.

“Sumamos focos exclusivos de esta edición: ‘Dentro/Fuera’, sobre el encierro, y la sección musical ‘Rock and Doc’. En colaboración con el Programa Pice de España, enfocamos este año a Chus Domínguez, ‘obrero de lo real’, y al Nuevo Cine Gallego”, anticipa también Durrieu.

Otras actividades

“El área de Industria se afianza y crece con nuevas actividades, con un nombre propio: Link es el espacio donde confluyen las distintas secciones que van desde los proyectos en sus etapas iniciales hasta films de no-ficción en corte avanzado”, cuenta Durrieu. “Link es el área de Industria del Fidba para impulsar la producción de cine documental de Argentina y Latinoamérica y su conexión regional e internacional. A través de pitchings, laboratorios, conferencias, seminarios y work in progress este programa pone énfasis en realizadorxs y productorxs emergentes de cine de no-ficción que desarrollan sus futuros films, consiguen socios, reciben feedback y establecen redes de trabajo para impulsar sus documentales”, explica Durrieu, quien afirma que “Link nace de la necesidad y la responsabilidad que Fidba ha estado experimentando en términos de crear un espacio de pensamiento y desarrollo creativo para profesionales y estructuras independientes, capaces de fomentar proyectos y asegurar su identidad y calidad”.

Los más de sesenta proyectos documentales que conforman esta edición de Link participan de actividades como la Incubadora de documentales del Incaa (proyectos en desarrollo), el DocLab (Proyectos en Producción), Territorios (Proyectos de las distintas regiones en etapa avanzada) el WipLab (para films en primer o segundo corte) y el WIP Meeting para documentales de autor más cercanos al corte final. “En tiempos complejos para el cine de lo real, Link propone la creación de un modelo de mercado centrado en proyectos autorales, abordando el proceso de producción principalmente como un proyecto de autor. Un espacio de profunda reflexión sobre los proyectos cinematográficos y sus diferentes etapas de producción en consonancia con sus procesos creativos”, concluye Durrieu.