El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró este jueves que el anuncio de los controles cambiarios fue conversado con el Fondo Monetario. Planteó que en agosto no se alcanzó a cumplir la meta de base monetaria porque los bancos decidieron no renovar parte de las Leliq para tener liquidez ante la volatilidad. Aseguró que se volverá a cumplir la meta en septiembre y ese es el dato que importa para el FMI.

El titular de la autoridad monetaria realizó un breve discurso y luego dio lugar a preguntas. No se hicieron anuncios ni hubo novedades. El funcionario simplemente buscó transmitir tranquilidad tras las decisiones de recomponer los controles cambiarios el fin de semana. “Las medidas crean un paraguas cambiario para priorizar las reservas y defender a los ahorristas”, dijo. Agregó en reiteradas ocasiones que los depósitos tanto en pesos como en dólares podrán retirarse con normalidad (no habrá limites para el retiro).

Sandleris mencionó algunos detalles de los controles a la compra de divisas. “Sólo el 2 por ciento de las personas humanas (26 mil individuos) realizaban compras por más de 10 mil dólares mensuales. Es muy baja la cantidad de personas impactadas por la medida”, indicó. El argumento es válido. El contraargumento también lo es: ¿por qué la decisión no se tomó antes si las personas afectadas son pocas?

Respecto de las empresas se reiteró que no tendrán un monto mínimo para realizar compras de divisas. “Las empresas no podrán hacer compras de dólares para atesorar”, detalló. Pero indicó que se podrá continuar comprando para hacer los pagos comerciales y saldar la deuda. Para estos fines no habrá un límite de compra.

El funcionario dio precisiones sobre el contado con liquidación. Se trata de la operatoria con la que los inversores pueden comprar y vender divisas en la bolsa. Estas transacciones podrán hacerse libremente ofreciendo un mecanismo extra para dolarizar activos sin necesidad que el Banco Central aporte reservas internacionales.

En cuanto a las transacciones del mercado inmobiliarias se mencionó que los bancos deberán solicitar una autorización previa al Central para permitir a su cliente hacer la compra. Es probable que las operaciones que se hagan en las próximas semanas tengan algún tipo de freno hasta que logren aceitar esta operatoria que hasta el viernes no existía. “No queremos afectar el sector inmobiliario”, aclaró por las dudas el titular del Central.

Sandleris hizo especial énfasis en la solidez de los bancos y el alto nivel de liquidez de los depósitos. "En el segmento en dólares, aproximadamente la mitad de los depósitos están resguardados en el Banco Central, disponibles enteramente para las entidades. Y el resto está como liquidez en los bancos o prestado a exportadores, sin riesgo cambiario". Agregó que “en el segmento en pesos, a pesar del movimiento del tipo de cambio, los depósitos están estables y la liquidez sigue siendo grande", concluyó.