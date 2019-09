En Chubut, la justicia admitió la elevación a juicio de una causa en la que un hombre fue acusado de romper vidrios en la casa de su ex pareja en un contexto de violencia de género. La denuncia llegará a debate luego de que, en la audiencia preliminar, la fiscalía se opusiera a un acuerdo conciliatorio, precisamente, para llegar a la instancia del juicio, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial en un comunicado. "La defensa considera que no podrá probarse la autoría del imputado", indicó el MPF. La fiscal María Bottini (foto) "resaltó que el caso ocurrió en un contexto de violencia de género", y añadió que la víctima no busca resarcimiento económico por el vidrio sino "activar los mecanismos legales para obtener protección del Estado frente a una situación de violencia".