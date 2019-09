Su último lanzamiento es una canción clásica de jazz de los años 30, Summertime, cantada en modo coral por ellas tres y repleta de programaciones y guitarras eléctricas que la actualizan como si hubiera surgido en estos tiempos. Traer el pasado y modernizarlo se vuelve un modo de pararse frente a las cosas del mundo; todo puede resurgir como algo nuevo y hacerse propio. Ellas son Miau Trío, un grupo que prioriza la emotividad del siglo pasado, compuesto por Mariana Michi, Rocío Katz y Rocío Iturralde. Tienen un disco de reversiones de temas jazz, sobre todo del trío de Estados Unidos The Boswell Sisters, que son su inspiración. “Nos sentimos cercanas a ellas. ¿Será amor platónico? Eran tres hermanas que se la pasaban ensayando y tocando y la rompían. Nos enamora su forma de cantar y de arreglar las canciones. Eran sutiles y ágiles, muy creativas. Nos encanta el repertorio que eligieron y también el que compusieron. Musicalmente recorren varios estilos y hay letras cargadas de mucha picardía e ironía que siguen funcionando en nuestros tiempo”, afirma Mariana, para romper la suposición de que las mujeres sólo tienen influencias musicales masculinas.



Uno de sus temas con más repercusión es “Why don’t you practice what you preach”, de Duke Ellington e Irving Mills. Cantan en inglés pero hicieron un video con carteles en castellano que le hablan en lenguaje inclusivo a un hombre que se las cree todas y no las trata como se merecen. El video tuvo tanta repercusión que hasta se usa en las escuelas como material didáctico para hablar de feminismo. Para este trío el lenguaje inclusivo tiene un recorrido largo. “El lenguaje inclusivo a esta altura no lo tomamos como un reclamo porque para nosotras no es una novedad, nació de una necesidad de escaparle al binarismo de nuestro idioma y desde hace mucho tiempo lo usamos en nuestros conciertos. Hablamos de esa forma en lo cotidiano y fue natural utilizarlo en los carteles. Entendemos que utilizar lenguaje inclusivo es tomar una posición, y nos llega y nos interpela porque somos feministas y nos sentimos parte de algo más grande, agradecidas de las generaciones que hicieron que estemos ahora acá gozando de derechos que antes eran impensados”. Los carteles también tienen su historia: “como cantamos mucho en inglés y esas letras nos parecen muy interesantes empezamos a encontrar maneras de que los mensajes lleguen y para esta canción, directamente sentimos necesario hacer una traducción completa, con nuestra forma de hablar y que el recado quede muy claro”.

Lejos de la solemnidad, las Miau Trío llevan la risa como bandera, como un modo de contraponerse a la mediocridad. “Solemos divertirnos mucho en los ensayos y esa energía terminó manchando nuestros conciertos. Nos encanta que el público se divierta con nosotras y la complicidad que se genera. Desde el primer video que grabamos juntas no pudimos controlar la risa y los chistes y todo eso se ve, a partir de entonces decidimos no escaparle e incluirlo en la música que hacemos y por supuesto en los conciertos”, sostiene.

No todos son covers, el trío compuso la canción de apertura de Tarde Baby, la serie web escrita por Malena Pichot, y ya están pensando en un segundo disco con canciones propias.

“Ya pasaron cuatro años del primero disco y durante todo ese tiempo aprendimos muchas cosas nuevas y nos interesamos por muchos sonidos distintos, desarrollamos otras técnicas y compusimos un montón. En el single que lanzamos recientemente, "Summertime", se puede percibir un adelanto de todo lo nuevo que se viene: sintetizadores, guitarras eléctricas, baterías programadas y nada de nada de prejuicio. Además la novedad es que incluirá muchas canciones nuestras."