Charla abierta con Manuel Moretti, líder de Estelares

Te invitamos a la entrevista abierta con Manuel Moretti , cantante y compositor de Estelares, quien conversará con el periodista de Página/12 Eduardo Fabregat .

A pocos días de la presentación de su nuevo disco “Las Lunas”, el sábado 7 de septiembre en el Teatro Gran Rex; Manuel, líder de Estelares, charlará sobre su pasión por la música, el surgimiento de la banda en la fértil escena platense, las dificultades de crear en la Argentina y mucho más. Un encuentro imperdible con el músico que suele cantar que “le di mi vida a las canciones, y no me arrepiento”.

Además, un meet and greet (Mano a mano), exclusivo para [email protected] de Página/12. Este evento requiere registración previa por los cupos limitados de la sala. El evento contará con transmisión en vivo, el mismo día enviaremos un email con el link para acceder.

Jueves 5 de septiembre, 19:00 hs, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330, Buenos Aires.

Entrevista a Alberto Kornblihtt

Una entrevista exclusiva sobre ciencia y política científica que realizará el periodista de Página/12 Pablo Esteban a Alberto Kornblihtt .

El reconocido biólogo molecular y director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del CONICET-UBA, Alberto Kornblihtt, reflexionará sobre las actuales políticas públicas que afectan el desarrollo científico, la grave situación que atraviesa el CONICET, así como sobre el papel de la investigación y la docencia universitaria en la la generación de conocimiento y de pensamiento crítico.

Este evento es EXCLUSIVO para [email protected] de Página/12 y requiere registración previa por los cupos limitados de la sala. El evento contará con transmisión en vivo, el mismo día enviaremos un email con el link para acceder a la charla.



