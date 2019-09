LAW POP: SHOW PERFORMATICO

Este jueves explota el inclasificable show del proyecto musical glam pop, electropop sensible y melancólico creado por Laureano Pita, más conocido como Law, actor y cantautor, junto a músicxs y amigxs. Durante la noche habrá sorpresas, adelantos y las melodías ya coreadas por el público que desde el 2004 comenzaron a ser plasmadas en discos como "Cuando el sol se nubla", "hoLAW!", "Amuleto, "Amor artificial", "Detonador de luz, "Retro" y "Reset", entre otros clásicos de su extensa carrera en el under disidente porteño en el que suenan sus reconocidas influencias de la música de los ’80, el disco, el funk y el glam, sumados a una abundante producción escénica y visual nunca exenta de glitter. Jueves 12 de septiembre a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

LA TETÉ EN EL BATACAZO

La Teté es una tertulia trans y ciclo mensual organizado por dos tipos trans que apuestan por invertir la lógica: acá, nosotr*s somos la mayoría. Cada edición presenta exclusivamente artistas trans: proyecciones, expos visuales, perfos, lecturas y cierre musical. Este domingo se viene un especial de videoclips de artistas trans, lecturas en vivo con Male Jawerbaum, Alejandro Jedrzejewski y Atenas Santana y micrófono abierto para personas trans. Además, expo visual a cargo de Alejandro Jedrzejewski y un cierre musical con Dafne Divina en un set electrónico, Los traviesos y La Tia Marilu. Entrada abierta a todo público. Domingo 8 de septiembre a las 18:30 en El Batacazo, Medrano 627.

PRESENTACION DE LA MALA VIDA DE PAULA JIMENEZ ESPAÑA

La escritora y periodista Paula Jiménez España presenta la reedición de su libro, publicado por la editorial Caleta Olivia, con la participación de Gabriela Cabezón Cámara. Compartimos un adelanto del Prólogo, escrito por Gabriela Borrelli Azara: “La mala vida sin dudas actualiza en 2007 (la fecha de su primera publicación) la década de los 90, quizás su lado más oscuro. En cada poema habitamos la decadencia de una ciudad que se cae hacia sus bordes, ruinas de las que la poeta entra y sale con el peso de saber que puede hacerlo. El mismo peso del hambre que corrompe cuerpos, un hambre que le da de comer a historias tremendas de bebés que circulan como objetos, o que como objetos también se quedan demasiado quietos. Encontramos la merca y con ella la apatía de estar en medio de la nada, esa falta de proyecto o de ideales que tomó forma de locura mansa. En La mala vida no hay desesperación, al menos no como urgencia, no hay apocalipsis ni momentos heroicos. Hay sí, un letargo o un desgano que sobreviene a la emoción o mejor dicho la aplasta. Una Buenos Aires que sucedió en los noventa pero bien podrían haber sido los treinta, la década infame, esa época de maldad y vileza gubernamental donde el arrabal se armaba como el continente de los sin casa, sin recursos, las de sin patrón ni marido”. Domingo 8 de septiembre a las 19 en Pasaje De La Defensa, Defensa 1179.

FIESTAS

La Fiesta de La Britney. Nueva edición de LFDLB con la musicalización de DJ Rodri Videla, el team Britney formado por Brian Grosso, Ceres y Maxi Lizardo, conducción de La Criada y la invitada especial Tatiana Gloss. Sábado 7 de septiembre a las 23:59 en Uniclub, Guardia Vieja 3360.

BLUF Social Buenos Aires. Happy hour toda la noche y encuentro de socialización para conocer gente y reencontrase con otras del ambiente leather junto a la organización Leathermen Argentina. Dresscode: Leather / Fetish. Sábado 7 de septiembre a las 20 en Marcelo T. de Alvear 834.

Zona K-POP. Celebración con lo mejor del Pop Coreano en un sólo lugar. Habrá shows, stores, fanfancers, fansingers y mucho más. Entrada gratuita. Domingo 8 de septiembre desde las 11 en Palacio La Argentina, Rodríguez Peña 361.

JORNADAS

Convención Internacional de tatuajes. Novena edición de una de las convenciones más grandes y más importante del país sobre tatuajes, ornamentación corporal y piercing, realizada por Juan Bonaro para todo público. Viernes 6 de septiembre desde las 12 en Pasaje Dardo Rocha, calle 7 y 50, ciudad de La Plata.

Cultura Comic Play 2019. Evento multidisciplinario con música en vivo, stands de fanzines y merchandising, charlas y talleres abiertos, concurso de cosplay, bloque de K-Pop y muchas sorpresas, con entrada libre y gratuita. Sábado 7 de septiembre en La Casa de la Cultura, Dr. Vera 247, Moreno.

CINE

Vecine. 1º Festival de Cine de Villa Crespo. Inaugura el Festival barrial de cine de Buenos Aires con una programación de cine nacional, competencia de largometrajes y cortometrajes con premio por voto del público junto a charlas, música y actividades especiales, con entrada libre y gratuita. Programación completa e información en clicvillacrespo.com/festivaldecine. Viernes 6 de septiembre a las 20 en múltiples sedes, barrio de Villa Crespo.

TERTULIA

Lo Personal es Político. Espacio de diálogo entre la música y la palabra, un cruce entre teoría y arte. Esta segunda edición focalizará en las disidencias como otras formas de construir identidades: sexuales, políticas, sociales, estéticas y poéticas que promueven diversos horizontes y maneras de estar en el mundo. Estarán presentes Ivi Colonna y Marlene Wayar. Invitada especial: Mariana Komiseroff. Jueves 12 de septiembre a las 21 en Hasta Trilce, Maza 177.

TEATRO

Missándricas. Nueva obra del "Shock Queer Teatral" de Charlee Espinosa, protagonizada por Anabel Fasanelli, Sofía Walkman y Nadia Karenina: tres actrices se exponen física y emocionalmente en un relato épico-bizarro, desnudando las contradicciones políticas y eróticas sobre la misandría, conjugando fashionismo, humor, performanceart y estallidos de neón. Jueves 12 de septiembre a las 23:55 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

RECITALES

Susy Shock y la Bandada de Colibríes. Décima temporada de canciones, poesías y canto colectivo junto a Susy y la bandada integrada por Caro Bonillo, Sole Penelas, Solana Biderman y Horacio Vázquez. Baila: Carla Morales Ríos. Poeta invitado: Mauricio Martínez Sasso. Viernes 6 de septiembre a las 21:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Cáliz Marea. Presenta el videoclip de su canción "Lo vas a ver", realizado por Mil Volando. La celebración se llevará a cabo con un concierto junto a músicxs invitadxs y muchas sorpresas. Viernes 6 de septiembre a las 21 en Vuela el Pez - Centro Cultural, Av. Córdoba 4379.

Ivi Colonna y Noelia Sinkunas. Comparten el escenario para presentar en exclusiva un repertorio de contundente carga emocional, milonguera, cumbiera y también de altas dosis de pop. Miércoles 11 de septiembre a las 21 en Pista Urbana, Chacabuco 874.

Festi Indiana. Nueva edición junto a la música en vivo de Lutos, Audia Valdez, Querida Dária y Mis Gatos No Te Quieren. Expo de arte con Laura Gam, poesía por Ariell Carolina Fernanda Luján y feria de libros y fanzines con Quinta Ola Librería Feministe, Ruda y Ni groupies ni musas, Libres y creadorxs. Sábado 7 de septiembre a las 21 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

Bife. El power dúo de tangos no misóginos, cumbias no machistas, pop anti-romántico, chacareras poliamorosas y boleros no hétero se presenta en vivo junto a Ópera Queer, la propuesta diversa que busca vivenciar la deconstrucción del género lírico. Musicaliza DJ Piube Piube. Viernes 6 de septiembre a las 22 en Casa de Padua, Independencia 725, San Antonio de Padua.

Las nuevas olas. Encuentro de artistas emergentes de la música disidente argentina. En esta edición tocan en vivo Tomás Llancafil, Valen Bonetto y Les Presentes. Habrá barra de comidas, bebidas y tragos. Domingo 8 de septiembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

La Tango. La diva drag queen del 2x4 se presenta con un show íntimo y exclusivo de tangos tuneados. Viernes 6 de septiembre a las 23 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

FERIAS

Mercado Feliza. Feria de productorxs diversxs con más de 40 puestos para promover el comercio diversx, justo y sin intermediarios, con emprendimientos autogestivos lgbtiq+ y de todx tipx. Además habrá tragos, comidas, karaoke y DJ sets en dos patios. Domingo 8 de septiembre desde las 18 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Xena. Cuarta edición de la feria feminista autogestiva que convoca emprendimientos independientes artesanales de mujeres e identidades disidentes. Habrá una muestra fotográfica y stands de indumentaria, cerámica, tatuajes, tarot en vivo, accesorios, comidas, cosmética natural, libros, fanzines y mucho más. Sábado 7 de septiembre de 15 a 20 en Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Av. 60, 750 799, ciudad de La Plata.

DANZA

Menea. Sexta edición el encuentro de rituales salvajes y danzas sucias, con performances de danza, voguing, estilos urbanos, reggaetón & hip hop, expresión corporal y twerk, con la presencia de Enrique Luna, Victoria Elizabeth Di Giampietro y otres. Habrá competencia de Danza FreeStyle. Host-dancers: Jano Salazar y Plastiko Kruel. Viernes 6 de septiembre a las 23:45 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

MUESTRA

Género y Especie. La dimensión política del cuerpo y su imagen. Exposición de fotografías de Leandro Allochis que focaliza en los cuerpos como parte de las prácticas históricas de selección, regulación y jerarquización por parte del poder, y los modos en que los cuerpos y sus representaciones han sido regulados desde las instituciones científicas, religiosas, educativas y militares hasta la publicidad y la industria del entretenimiento. Inaugura el viernes 6 de septiembre a las 19. Se puede visitar hasta el 27 de septiembre en Espacio Disparos, Reconquista 629, 5º 10.

FESTIVALES

Nos tiramos a la pileta. Nueva edición del festival que convoca a artistas que quieran participar de la propuesta probando materiales nuevos y no tan nuevos, pero que necesitan foguearlos. Conduce Maia Duek con lectura de Melanie Braggio, Burlesque dúo por Sabrina Evelyn Ramírez y Sofía Zeta, música en vivo por La negra y el fuego, Pulpería Tamarindo y Montarosa. Actuación especial de La Kellucha. Sábado 7 de septiembre a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Festival Futuros. Durante todo el mes de septiembre desembarca en el Conti la segunda edición del festival dedicado a pensar lo que no existe, a través de un recorrido interdisciplinario con teatro, poesía, música, cine, danza, talleres, charlas, performances y pensamientos disruptivos, reivindicando el erotismo, el deseo, lxs cuerpxs como potencia infinita, la abyección, la rebelión y el olvido. Programación completa en conti.derhuman.jus.gov.ar

Dilda. Nueva fecha del festival feminista de músicas y bandas de mujeres cis, lesbianas, travas y trans. En la edición número 70 se presentan en vivo Isla Mujeres, Tu Vieja y Amigas Nuevas. Musicaliza la noche: DJ Lastbeats. Domingo 8 de septiembre a las 21 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

SEMINARIOS

Clínica de prácticas archivísticas personales. Una jornada dictada por el Archivo de la Memoria Trans en la que se trazará un recorrido a través de distintos materiales, obras, autorxs, lecturas y secuencias de análisis sobre un fondo documental de su Archivo, con el objetivo de explorar los conocimientos básicos de la conservación adecuada de fotografías. Inscripción en forms.gle/6zF9Zkqhx57BfkCu7. Lunes 9 de septiembre de 11 a 13 en el Museo de Arte Moderno, San Juan 350.

Excitar y Controlar. Seminario virtual dictado por Emmanuel Theumer, cuyo propósito es abordar algunas respuestas sobre la sexualidad, acaso prolongaciones feministas-trans-queer-decoloniales, hasta la seminal "Historia de la Sexualidad" de Michel Foucault. Comienza el 13 de septiembre. Arancel: $2000, con facilidades de pago. Informes e inscripción: [email protected]