"Quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé ninguna propuesta de equipos argentinos como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos", expresó Diego Maradona en su cuenta de Instagram.

Y la dirigencia de Gimnasia y Esgrima La Plata, con el presidente Gabriel Pellegrino a la cabeza, tomó debida nota de lo manifestado por el Diez y quiere convencerlo entonces de que se haga cargo del primer equipo.

Según trascendió, el titular tripero se reunió a tal fin este jueves por la tarde con Matías Morla, abogado de Maradona, y con el representante Christian Bragarnik, para analizar los términos de una posible contratación, que haría mucho ruido en el fútbol argentino.

El Lobo platense, que vive horas decisivas de cara al futuro, está último en la tabla de los promedios y en la actual Superliga. Y sueña con que Maradona mantenga al equipo en Primera División.