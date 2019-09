*) A Joaquín Morales Solá lo asustan más las mucamas que los bancos: Lu Schonfeld @RifkeMashe

Justicia sería que nadie le limpie el baño a Joaquín.

*) En carne viva: Liz @Lila_Levy

Ni siquiera nos había cicatrizado el 2001

*) Incomprobable: estudiante crónica @ugemitch

Cuenta la leyenda que una vez un papá varón hetero cis juntó la plata y compró los regalos del dia del maestro. No pude confirmarlo.

*) Y de yapa: Lady Corrales @SoyLadyCorrales

Me da un chingo de coraje ver mujeres trabajadoras, sentirse tristes o deprimidas porque “abandonan a sus hijos por estar trabajando”. No, mis madres queridas, no están abandonando a nadie, la sociedad las está abandonando a ustedes, por [email protected] y misó[email protected] No los dejen ganar.

*) Más de uno: Marina Lois @m___lua

A esta altura de la soirée ya todas conocemos personalmente a, por lo menos, un machirulo que pretende reciclarse “bancando” las causas feministas.

*) En Ecuador pelean por legalizar el aborto en casos de violación: Lolo Miño @LoloMino

En casos de violación, una víctima solo será integralmente reparada cuando no deba llevar contra su voluntad, una maternidad sobre la cual no consintió.

*) Sororidad: Florencia Gordillo @Flor_Gordillo_

Es necesario insistir con dos cosas: no es fácil denunciar a un varón violento que además tiene mucho poder y siempre hay que respetar los procesos que necesitan darse las mujeres para hablar. Cuestionar al machista, a las mujeres se las abraza.

*) De a-migas somos: María del Mar @DelMarR_V

Somos las amigas que hemos tenido.

*) No entras: La Vicky @lavickybasso

Vieron que un XL/XXL de mujer (si venden) es un M/L de varón? Saben cómo se llama eso? Disciplinamiento de los cuerpos.