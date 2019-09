Diana Taurasi es una de las mayores jugadoras de básquet de los Estados Unidos. Juega en Phoenix Mercury desde 2004 y salió campeona en tres oportunidades con su equipo en la WNBA, la liga norteamericana. Su madre es argentina, oriunda de Rosario, y ese origen explica porqué utiliza en su calzado la imagen de Eva Perón.

El rostro de Evita aparece en una de las zapatillas de la jugadora. En la otra aparece Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema desde 1993, conocida por sus posiciones progresistas. Taurasi eligió a ambas para “La noche de mujeres que inspiran”, una campaña organizada por su equipo.

Taurasi “eligió honrar a Ruth Bader Ginsburg y Eva Perón", anunció Phoenix Mercury vía Twitter a través de un video. "No me quedo con muchas zapatillas pero me voy a quedar con estas. Doy la mayoría, pero tengo el presentimiento que estas van a quedarse", dice la jugadora de 37 años.

Además de sus logros en Phoenix, Taurasi ganó con la selección norteamericana los últimos tres mundiales y la medalla de oro en las últimas cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos. Es, además, la máxima anotadora en la historia de la WNBA.