UNS: PREMIO INTERNACIONAL EN NEUROCIENCIA

Jeremías Corradi, investigador de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB), fue galardonado con el premio “Early Career Awards Program” de la Organización Internacional de Investigaciones del Cerebro (IBRO), con sede en París. El tema de su investigación es "Caracterización estructural y funcional de receptores de serotonina tipo 5-HT3. Estudios de funcionalidad y modulación farmacológica”. El premio para los investigadores que desarrollan temas de interés en el campo de la neurociencias consiste en un subsidio de 5 mil euros

ESTUDIANTE DE LA UNER A ESTONIA

Valentina Avetta, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, fue seleccionada por el programa JCI TOYP que homenajeará a diez jóvenes destacados en distintas partes del mundo. El evento será en noviembre durante el Congreso Mundial de la JCI 2019, en Estonia. Avetta es diabética, tiene 20 años y, a partir de su experiencia personal con la aplicación de insulina desde los 12 años, desarrolló un sensor termocrómico que indica cuándo la insulina se vuelve defectuosa. Fue premiada por su investigación en ferias de ciencias, obtuvo una beca para el Instituto Balseiro y ganó el primer lugar en la competencia Soluciones para el Futuro 2016. Actualmente continúa experimentando en la UNER en busca de sensores de insulina menos costosos.

HISTORIA ORAL EN LA UNIVERSIDAD DE CUYO

La socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui disertó en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo sobre la ética al trabajar la historia oral. Más de trecientas personas participaron del taller de posgrado "Oralidad, mirada y memorias del cuerpo". Allí rememoró sus vivencias en las comunidades andinas: “Como yo he empezado muy chica, se muchas cosas que las más jóvenes no saben y eso es un regalo que la Pacha me da para poder compartir y comunicar mis experiencias de muchos años de trabajar con la gente”. Destacó que “la historia oral no es una técnica, en el sentido que no es una herramienta para llegar a un conocimiento que luego puede injertarse en la historia y por ello es importante resistir a su instrumentalización”.

RALLY DE INNOVACIÓN

La Universidad Nacional del Chaco Austral invita a sus alumnos a participar del Rally Latinoamericano de Innovación 2019, que se realizará los días 4 y 5 de octubre. La competencia propone la resolución creativa de problemas reales en los campos tecnológicos, ambientales, organizacionales, logísticos y sociales, entre otros. Los equipos tendrán 28 horas para seleccionar un desafío, plantear una solución, identificar a los beneficiarios y elaborar una propuesta, que presentarán con un video de tres minutos y un reporte pautado. Las preinscripciones se realizan a través del correo electrónico [email protected], hasta el 24 de septiembre.