Desde Roma



La crisis del gobierno italiano finalmente terminó. Después de más de 15 días de espera para formar un nuevo gobierno, el partido mayoritario en el Parlamento, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S)de Luigi di Maio, y el de centroizquierda y tercer partido de Italia, el Partido Democrático (PD) liderado por Nicola Zingaretti, presentaron este miércoles al presidente Sergio Mattarella, través del primer ministro Giuseppe Conte, un gabinete de ministros, luego de haber acordado además un programa común.

Los ministros jurarán el jueves por la mañana ante el presidente Mattarella. De todas maneras el gobierno dirigido por Conte tiene 10 días para presentarse ante el Parlamento y conseguir el voto definitivo de las dos cámaras. Todo hace suponer, por los parlamentarios que suman ambos partidos y los de Libres e Iguales que se plegarían, que esa aprobación es muy posible. Según las últimas noticias, Conte podría presentarse en las Cámaras el lunes 9.

La lista de ministros propuesta al presidente está integrada, entre otros, por personajes como el exponente del PD, Roberto Gualtieri, quien se ocupará del ministerio de Economía, un área muy delicada en estos momentos en Italia y en Europa donde el crecimiento económico es muy bajo o está detenido. Gualtieri, profesor de Historia de la Universidad La Sapienza de Roma, siendo diputado europeo fue presidente de la Comisión de Problemas Económicos del Europarlamento en 2009, y luego fue también consejero económico de los gobiernos de los exponentes PD, Matteo Renzi y Paolo Gentiloni. Descripto por la prensa italiana como un amante de la música brasileña y como un excelente guitarrista, se difundió hoy de nuevo un video que había hecho hace un par de años, tocando en la guitarra “Bella Ciao”, la canción más emblemática de la Resistencia que luchó contra el fascismo.

El líder del M5S, Di Maio, que aceptó no ser viceprimer ministro como pretendía, será el ministro de Asuntos Exteriores o canciller de Italia. Otro de su partido, Alfonso Bonafede, fue confirmado como ministro de Justicia, un cargo que ya ocupaba en el gobierno precedente. Al ministerio de Defensa irá Lorenzo Guarini, un exponente del grupo que responde dentro del PD al ex primer ministro Matteo Renzi.

Como ministro del Interior, el cargo que ocupaba precedentemente el polémico Matteo Salvini de la ultraderechista Liga, fue asignado a una mujer, Luciana Lamorgese, elegida por lo que parece, más por sus cualidades técnicas que por razones políticas. Abogada de profesión, ha trabajado repetidamente en el Ministerio de Interior y se ha desempeñado además como “prefecta” en Milán, es decir como representante del ministerio del Interior en esa ciudad, la segunda en importancia en Italia después de Roma y la primera por su relevancia en el mundo económico-financiero.

En total son 21 ministros, siete de los cuales mujeres. Pero sólo trece de ellos con portafolio – es decir los ministros que tienen poder de decisión dentro del gobierno,- de los cuales 10 son del M5S, 9 del PD, uno de Libres e iguales y un técnico.

“Fuertes con un programa que mira hacia el futuro, dedicaremos nuestras mejores energías, nuestras competencias, nuestra pasión a hacer de Italia un país mejor en interés de todos sus ciudadanos”, dijo Conte a los periodistas luego de haber presentado el gabinete al presidente.

Aunque llegaron a un acuerdo de gobierno, los últimos días de negociaciones entre M5S y PD no fueron simples. No faltaron las amenazas de unos contra otros, entre otras porque Luigi Di Maio quería también ser viceprimer ministro mientras el PD decía que no.

Otro problema importante para poder acordar sobre el programa fueron los dos decretos hechos ley por el gobierno M5S y la ultraderechista Liga, contra los migrantes. Los dos decretos llamados “decretos seguridad” imponen una serie de medidas, como las multas millonarias a los barcos de las organizaciones de solidaridad que salvan a los refugiados en el mar, o el cierre de los puertos italianos a la llegada de esos barcos, entre otras medidas tremendas. Y sobre este punto el PD dijo que no aflojaría, planteando la revisión de todas esas medidas.

Unos 26 puntos conforman el programa del nuevo gobierno, entre ellos temas como el no aumento del IVA, el salario mínimo, las ayudas para las familias, la reforma de la justicia, la reducción de las tasas sobre el trabajo, el desarrollo económico, el relanzamiento de la escuela, la universidad y la investigación y por supuesto el tema migrantes y la rediscusión de los dos decretos seguridad. Entre todos estos puntos se destacan dos: la elaboración de la ley de presupuesto 2020, que normalmente se decide en octubre de cada año, y las medidas necesarias para hacer de Roma una ciudad más atractiva para los turistas y más vivible para los residentes.

Es sabido que ni el M5S ni el PD querían ir a elecciones anticipadas como en cambio prefería la Liga. El primero porque las encuestas le daban una caída a pique en las preferencias de los votantes. Pero tampoco el PD quería ir a elecciones porque eso podría haber permitido el avance de la ultraderecha con la Liga y sus eventuales socios, como Fratelli d’Italia (filo fascistas) y Forza Italia de Silvio Berlusconi.

Se sabe que numerosos militantes del M5S se pasaron a a Liga en estos últimos meses, y al parecer, según versiones periodísticas, habría 9 senadores del M5S dispuestos a pasarse al grupo de la Liga, lo que podría poner en serio peligro la convalidación en el Parlamento del gobierno M5S-PD. Por eso PD y M5S hicieron acuerdos con los progresistas de Libres e Iguales.

Un factor decisivo para que el M5S relegara ciertas pretensiones y fuera adelante en su intento de gobierno con el PD, fueron los resultados obtenidos en la llamada “Plataforma Rousseau” , un sistema inventado por el M5S para consultar a sus militantes inscriptos cada vez que hay alguna decisión importante para tomar. Con este sistema los inscriptos en el M5S pueden votar por Internet si están o no de acuerdo con los pasos que está dando el lider Luigi di Maio. La plataforma Rousseau votó el martes sobre el gobierno ahora llamado “ Conte Bis”. El resultado dado a conocer fue que el 79% de los votantes dijo sí al Conte bis. “Estoy orgulloso de Rousseau que frena la irresponsabilidad de Salvini”, comentó di Maio aludiendo a las maniobras del líder de la Liga que provocaron la crisis de gobierno.

“Este gobierno durará poco. Nos retomaremos el país”, dijo por su parte Salvini en unos de sus innumerables mensajes videos que desparrama diariamente por Twitter, Facebook, o Instagram, insultando incluso a veces a los nuevos aliados. Es que Salvini está desesperado porque si este gobierno tiene un mínimo de éxito, él podría perder buena parte de los votos que cree tener ahora. Hasta hace algunos días le hizo una corte desesperada a Di Maio, para que no llegara a un acuerdo con el PD. Y no sólo le ofreció el cargo de primer ministro en caso de que fueran de nuevo juntos, sino que dijo incluso que trabajar con el M5S había sido “una experiencia revolucionaria”. Curiosamente lo dijo ahora cuando vio que no se harían elecciones como él quería, pero en eso no pensaba por lo visto cuando provocó la crisis de gobierno.