DOMINGO 8

MÚSICA

Facaff

Luego de sus dos primeras experiencias en 2017 y 2018, se presenta la tercera edición del festival, en esta oportunidad en tres sedes: el Club Atlético Fernández Fierro, el Centro Cultural Benigno y La Catedral, y con la participación de artistas de Argentina y Chile. Hasta el 29 de septiembre, el encuentro convocará a más de 80 agrupaciones durante 17 noches. FACAFF (Familia del Club Atlético Fernández Fierro) se presenta así como un festival cultural autogestivo que concentrará artistas de diferentes países a través de un lenguaje común, que es el tango actual, vivo, alejado de los estereotipos. Hoy se presentarán Orillero Tango, Tu Vieja en Tango y Los Garciarena.

A las 20.30, en el Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772. Entrada: $300 + un alimento.

Andrés Hayes Sexteto El saxofonista y compositor Andrés Hayes presenta su nuevo disco, Marea Alta (Club del Disco, 2019), integrado por composiciones propias y una versión de Kamikaze de Luis Alberto Spinetta. En esta ocasión, está acompañado por un sexteto conformado por el pianista Ernesto Jodos; Hernán Merlo en contrabajo; René Gatica Bahamonde en batería; Rodrigo Domínguez en saxo alto y Sergio Wagner en trompeta.

A las 20, en La Usina del Arte, Caffarena 1. Gratis.

TEATRO

Golda Meir En el momento menos oportuno de su vida, cuando atraviesa una dura enfermedad y se da por retirada de la política, Golda Meir recibe el llamado del Partido Laborista para ser Primera Ministra. La decisión de aceptar o no el cargo se verá condicionada por los recuerdos de su vida política, y por las constantes presiones de su entorno más cercano. Luego de La furia del volcán, donde interpretó a Ingrid Bergman, trabajo que la hizo merecedora del Premio ACE Revelación Femenina; ahora Marina Munilla encarna a Golda Meir, una de las mujeres líderes políticas más importantes del Siglo XX. Dirigida por Gerardo Grillea.

A las 20.30, en No Avestruz, Humboldt 1857. Entrada: $350.

CINE

Una nueva mirada Ciclo de documentales argentinos que reúne ensayos, falsos documentales, observacionales y clásicos. Entre la selección de películas se incluyen además algunas premieres y otras recientemente estrenadas. Además, las proyecciones estarán acompañadas por los directores, productores y protagonistas de las producciones. Hoy se proyectará Los corroboradores, de Luis Bernárdez, donde una periodista francesa que viaja a Buenos Aires, recorriendo los más importantes edificios de la ciudad, descubre que Los Corroboradores fue una sociedad secreta porteña que, a fines del siglo XIX, se propuso copiar París en Buenos Aires.

A las 19, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

ETCÉTERA

La patria imaginaria En el contexto de la Guerra Civil Española, muchas personas se vieron forzadas a exiliarse. En nuestro país, con un mercado editorial en expansión, los exiliados españoles se integraron a un nuevo sistema cultural en un contexto en el que la Argentina era reconocida como uno de los lugares de mayor producción de libros en lengua española. La muestra La patria imaginaria. Editores españoles en Argentina recrea toda una época para la edición de libros en Argentina e Hispanoamérica mediante la exhibición de libros y documentos de Losada, Emecé y Sudamericana.

En el Museo del libro y de la lengua, Av. Las Heras 2555. Gratis.

LUNES 9

ETCÉTERA

La visita de la CIDH: 1979-2019

A cuarenta años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, el Museo Sitio de Memoria ESMA inaugura la muestra temporaria “1979-2019 La visita de la CIDH”, un acontecimiento que marcó un antes y un después para la última dictadura cívico-militar y para la sociedad argentina, tanto dentro como fuera del Ex Centro Clandestino de la ESMA. A partir de testimonios inéditos, la exhibición de objetos y la presentación de documentos, se podrá conocer en detalle el período en el que Grupo de tareas de la ESMA realizó todo tipo de estrategias para ocultar, ante la inminente llegada de la CIDH, cualquier indicio de actividad represiva.

En el Museo Sitio de Memoria ESMA, Av. del Libertador 8151. Gratis.

El devenir de la cultura El encuentro aglutinará a los artistas que forman parte de la programación 2019 de Caras y Caretas 2037: Norman Briski, Gabriel Chamé Buendia, Mauricio Kartun, María Onetto, Pedro Saborido, Renata Schussheim, entre otros, y moderará la periodista especializada en teatro, Sandra Commisso. Como eje central se abordará la gestión teatral en el escenario actual, las nuevas dinámicas de producción y los desafíos que presenta la realización teatral.

A las 18, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Gratis.

CINE

For Sama En el marco del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires se estrena en nuestro país el documental For Sama, de la cineasta siria Waad Al-Kateab. El film, que participó de la Selección Oficial de Festival Internacional de Cine de Cannes y ganó el Premio Especial del Jurado en Hotdocs, cuenta la historia de Waad al-Kateab a lo largo de cinco años en Alepo, Siria, mientras se enamora, se casa y da a luz a Sama, una niña. Con la guerra como telón de fondo, la cámara captura historias de pérdida, risas y supervivencia, mientras lucha por tomar una decisión imposible: huir o no de la ciudad para proteger la vida de su hija.

A las 21, en Arte Multiplex, Av. Cabildo 2829.

ARTE

El surrealismo de Dalí La muestra abarca un período que va desde la década del 50 al 80 y comprende muy variadas técnicas y materiales. Se trata de esculturas, platas, grabados, serigrafías y litografías originales pertenecientes a una colección privada, y que fueran cedidas por Enrique Sabater, secretario y administrador de Dalí desde el año 1968 a 1980 para ser exhibida en forma itinerante en América Latina. Con la curaduría de Ignacio Shanahan. Hasta el 22 de septiembre.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Entrada: $250.

Guillermo Llacay El artista se define a sí mismo como un recolector de imágenes que selecciona minuciosamente recortes de sentido en los procesos de producción social: diarios viejos, imágenes de revistas, mapas y planos conforman una geometría que circula entre la abstracción, el constructivismo y el arte pop. “Si bien no niega la influencia de su formación como arquitecto, con sus collages su pensamiento vira hacia lo intuitivo, dejando a un lado el cálculo racional. Es así como comienza a producir a partir de un basamento pictórico que repite como una fórmula: un color, una trama, una superposición de elementos o temas que lo inducen a crear algo nuevo a partir de pedazos o recortes de materia preexistentes”. Inaugura hoy.

A las 19, en Elsi del Río Arte Contemporáneo, Humboldt 1510. Gratis.

MARTES 10

Contacto

Andrés Aizicovich (Buenos Aires, 1985) es un “artista inventor” que evoca la figura del idealista que crea tecnologías que modifican las condiciones materiales y poéticas del mundo. Utópicos, sus objetos e instalaciones buscan reinventar las dinámicas comunicacionales y proponer nuevos caminos para el encuentro. Contacto, la instalación aquí presentada, producida especialmente para esta exposición, propone un objetivo singular: “establecer contacto con vida extraterrestre, con antepasados e incluso con dimensiones desconocidas de nuestra conciencia, en las cuales podamos encontrar nuevas claves de armonía para vivir juntos”.

En el Museo de Arte Moderno - MAMBA, Av. San Juan 350. Entrada: $30.

ARTE

El Fausto criollo La exposición reúne 21 ilustraciones de Benicio Núñez que forman parte de su versión de El Fausto criollo, de Estanislao del Campo. Se trata de un recorrido por la particular lectura del clásico nacional en las coloridas tintas del artista. “Sus ilustraciones del Fausto se alejan, al igual que el poema, de la literalidad de los acontecimientos representados, y es a través de la parodia que ambos –autor e ilustrador– llevan a nuestras pampas un drama universal y lo presentan en clave gauchesca”. (Ana Martínez Quijano)

En la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Pandillistas Las artistas que forman parte del colectivo “XMasMusicasMujeresEnVivo” y que luchan por una Ley de Cupo en los escenarios, presentarán un recital solidario en beneficio de la orquesta infanto – juvenil de la fundación Isla Maciel. El evento “Las pandillistas por la orquesta La Pandilla” reunirá a Eruca Sativa, Patricia Sosa, Hilda Lizarazu + Mia Folino, Mavi Díaz & Las Folkies, Paisanas (Luciana Jury, Barbarita Palacios y Pampi Torres), Silvia Gers y Orquesta La Pandilla.

A las 19, en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, Sarmiento 109. Entrada: $250.

ETCÉTERA

Del molde al muro Los edificios de la ciudad construidos entre fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, exhiben –además de una diversidad de estilos– una serie de elementos decorativos en fachadas e interiores de variados tamaños, formas y materiales. Ménsulas, balaustres, cornisas y claves son algunos de los ornatos que arquitectos y constructores de la época utilizaron para decorar y realzar entradas, balcones, frentes y remates, tanto de edificios públicos como de aquellos destinados a oficinas y viviendas. La muestra presenta los elementos de la Donación Díaz Tieghi y otros de la propia colección para contar, a través de un centenar de piezas, gustos, modas y tendencias en la decoración edilicia de 100 años atrás.

En el Museo de la Ciudad, Defensa 223. Gratis.

Susana Szwarc Presentación de La Resolana. Cuentos reunidos de Susana Szwarc. Publicado por editorial Contexto, en su colección Los imprescindibles, se presentará con la presencia de Ana María Shua, quien realizó el prólogo del libro, y los escritores, Francisco Tete Romero y Juano Villafañe. La actriz Susana Varela le pondrá voz a alguno de los relatos. En guitarra, el compositor Fernando Maglia.

A las 19, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

MIÉRCOLES 11

CINE

CineMigrante

Con 15 sedes en la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Vicente López, hasta el 22 de septiembre se realiza la décima edición del Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos CineMigrante. Contará con 72 películas de 37 países del mundo, una sección curatorial, una sección aniversario dedicada al cine ensayo realizado por mujeres, proyecciones con intervenciones musicales y performáticas, videoinstalaciones, presentaciones de realidad inmersiva, focos, presentaciones de libros y mesas con directores. “Imágenes para la insurrección”, la sección central que atravesará toda la edición, estará destinada a observar el modo en que se reinstauran en el mundo gobiernos y discursos de odio.

La programación completa en cinemigrante.org

MÚSICA

107 Faunos Después de una gira consagratoria por España, los platenses de 107 Faunos vuelven a presentarse en el escenario bonaerense de La Tangente para anticipar temas de su disco El Ataque Suave, la segunda parte de un proyecto doble que dialoga con su recién editado Madura El Dulce Fruto. Con poco más de 10 años de carrera, la banda compuesta por Mora Sánchez Viamonte en voces y teclados, Pipe Quintans en batería, Juan Pablo Bava en voces y percusiones y los hermanos Félix y Javier Sisti Ripoll, en voces, bajo y guitarra, alimentó la escena musical independiente con canciones rock pop slacker y presentaciones en vivo celebradas y revoltosas. Abrirá la noche Glass con un set de canciones dreamsynth pop tan etéreo como onírico.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $300.

Ignacio Montoya Carloto El pianista y compositor Ignacio Montoya Carloto presenta Todos los nombres, todos los cielos, grabado en formato de trío junto a Nicolás Hailand en contrabajo y Samuel Carabajal en batería y percusión. El mismo será presentado en el marco de “Música para llevar”, ciclo de discos presentados en concierto en la Biblioteca Nacional. Todos los nombres, todos los cielos está conformado por ocho temas instrumentales de autoría propia, e incluye una canción: “Panóptico”, con letra y música de Ignacio.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ARTE

Tarde La exhibición individual de Lucía Delfino curada por Verónica Gómez consiste en un proyecto conformado por una serie de pinturas que dialogan entre sí buscando reflexionar sobre la luz como un elemento indicador de tiempo y de vida. “¿La iluminación es capaz de generar la sensación de vacío? Su carácter transitorio y efímero nos recuerda un día que recién empieza o bien podría estar a punto de finalizar”. Hasta el 5 de octubre.

En Quadro Galería, Caffarena 199, La Boca. Gratis.

Apóstoles Viviana Blanco, Delfina Bourse e Ignacio de Lucca realizaron juntos un viaje a la localidad de Apóstoles (Misiones), tierra natal de De Lucca, para posar sus miradas sobres el paisaje. En el caso de Blanco, se trata de una construcción que puede partir tanto de la observación como de la fantasía; para Bourse, es el punto de partida para luego cruzar líneas, texturas y formas; y De Lucca convierte sus acuarelas en reminiscencias de un hábitat transitado experiencialmente. En conjunto, las obras construyen “un mundo orgánico y diverso donde las referencias aparecen y desaparecen para dejarnos nuevos interrogantes”. Hasta el 29 de septiembre.

En Galería Palatina, Arroyo 821. Gratis.

JUEVES 12

CINE

Festival de Cine Alemán

Del 12 al 18 de septiembre, se presenta la 19º edición del Festival de Cine Alemán. La programación incluirá once películas en calidad de pre-estreno junto a las secciones Next Generation Short Tiger 2019, Documental y Para toda la familia. Como siempre, para el cierre del festival se proyectará un clásico del cine mudo alemán musicalizado en vivo. En esta oportunidad, el festival contará con la visita del director Marcus Rosenmüller, quien presentará su película Trautmann, bio pic sobre el prisionero de guerra alemán Bert Trautmann, que se consagró como arquero del Manchester City. En esta edición también se presentará la gran ganadora de los premios Lola, Gundermann, de Andreas Dresen, que obtuvo 6 galardones.

El programa completo en cinealeman.com.ar

Proyecto 55 Una pesadilla recurrente lleva al cineasta Miguel Colombo a una búsqueda visual en primera persona que, partiendo del bombardeo a Buenos Aires de 1955, construye un perturbador ensayo sobre la violencia. Vinculando una diversidad de materiales atraviesa las dos guerras mundiales, Vietnam y las armas atómicas, construyendo una línea de sentido que interpela acerca del mundo que construimos para nosotros y para las próximas generaciones. Todos los jueves de septiembre.

A las 21, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $100.

ARTE

Yo adivino el parpadeo Este proyecto de Federico Cantini, con curaduría de Laura Buccellato, es un work in progress que se inicia en la Fundación Andreani y culminará en un espacio urbano. El artista realiza sus esculturas utilizando columnas del alumbrado público, que con su intervención individualiza a través de formas caprichosas. Los artefactos se verán modificados en el vínculo para el que originariamente fueron concebidos: en algunos puntos coinciden, en otros cambian de forma, en otros casos la intervención modifica su emplazamiento.

En Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1981. Gratis.

Multiverso Jorge Pietra presenta pinturas y dibujos realizadas durante 2018 y 2019. “Sobre múltiples puntos de partida, de ahí el título genérico Multiverso (posibilidad desde la física de muchos o infinitos universos) trasladando ese concepto al mundo interno donde la infancia, la religión, los viajes, componen zonas en sí mismos, esferas en el tiempo espacio recuperadas por la memoria y enriquecidas y modificadas por el imaginario pictórico. Mis pinturas y dibujos intentan captar y penetrar esos mundos que con autonomía se proyectan en un universo personal y tal vez colectivo”, explica el artista.

En Galería Rubbers, Av. Alvear 1640. Gratis.

ETCÉTERA

Mutek La tercera edición del festival Mutek.ar presenta un line up con mayoría de artistas identificadas como mujeres, gracias a la iniciativa de Amplify, y fuerte presencia latinoamericana. Conciertos audiovisuales, proyecciones fulldome, charlas, talleres y realidad virtual se distribuyen en las diferentes sedes: Palacio Alsina, Planetario, CCK, La Tangente y Music Hub. Mutek es una plataforma para la divulgación y el desarrollo de la creatividad digital en el sonido, la música y las artes audio­visuales. El proyecto está activo en Montreal, Quebec, Canadá, desde el año 2000 y hoy en día es una red global con ediciones en México, España, Japón, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Argentina. Comienza hoy.

Programa completo en www.mutek.org

VIERNES 13

TEATRO

Terrenal Terrenal es la última creación de Mauricio Kartun. Tomando el mito bíblico de Caín y Abel como disparador, atravesado por el misterio ácrata (como reza el subtítulo de la obra) y la espera de un padre que no llega o no regresa. Kartun siempre pone en escena obras ancladas en un espacio-tiempo contundente, con una suntuosa y múltiple poesía, pero que generan un diálogo ineludible con esa realidad que nos acomete día a día. Es la 6° temporada de una pieza que desde su estreno cosechó un fenómeno de público, presencia en festivales internacionales y más de 16 premios. Viernes, sábado y domingos.

A las 21, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $300.

Sentada en una casa de vidrio La obra recorre el mágico universo de una autora, que atrapada en su asfixiante y aburrida vida rutinaria, con un marido normal y una hija normal, busca desesperadamente una historia entre el desorden de muñecos y juguetes. En una solitaria noche descubrirá a los personajes de su próxima obra, engendros que, como ella, luchan entre la magia y la desilusión. Sentada en una casa de vidrio propone al espectador ser parte de este mágico y onírico universo que reunirá en escena a personajes atravesados por la extrañeza, la vulnerabilidad y el encanto. Con Paula Ransenberg y Daniela Catz. Dirigida por Marcelo Nacci.

A las 20.30, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $380.

El hipervínculo En el marco de su Proyecto Pruebas, la compañía que dirige Matías Feldman presenta el capítulo número 7 de su serie de investigaciones teatrales. El hipervínculo es una nueva experiencia que investiga y reflexiona sobre temas relacionados con la percepción, los modelos de representación, los procedimientos escénicos, las convenciones y el lenguaje. En esta oportunidad, Feldman y su Compañía se proponen indagar en los nuevos modos de percepción que propician las nuevas tecnologías.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1531. Entrada: $280.

MÚSICA

Elena Roger+Escalandrum

Continúan presentando su primer disco en colaboración titulado 3001, en el que la cantante y la agrupación liderada por Daniel “Pipi” Piazzolla recorren canciones emblemáticas de la obra de Astor Piazzolla con un sonido actual y original. Luego de una extensa gira nacional e internacional, se presentan por única vez en el año en Buenos aires con un concierto al aire libre en el patio de la Ciudad Cultural Konex. Juntos desde 1999, Escalandrum son Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Nicolás Guerschberg en piano, Mariano Sívori en contrabajo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $700.

Modo Muñoz Liliana Vitale compartió con Alberto Muñoz la experiencia del colectivo artístico MIA, entre los años 1976 y 1980; y su primer álbum como solista, Mama, deja que entran por la ventana los siete mares, realizado en 1985, está compuesto en su totalidad por obras de su autoría. En esta propuesta escénica, Liliana en voz, piano y dirección musical, está acompañada por Eliana Liuni en vientos y Ana Ponce en percusión. Los vientos fueron escritos por Lito Vitale, con la colaboración de Javier Mareco. Canciones y textos de Alberto Muñoz.

A las 22, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $350.

SÁBADO 14

CINE

Bixa Travesty

El documental de Kiko Goifman y Claudia Priscilla retrata a una artista carismática que reflexiona sobre el género y posee una extraordinaria presencia en el escenario. El cuerpo de las mujeres trans se convierte en un medio de expresión político, tanto en el espacio público como en el privado. Linn da Quebrada, cantante transgénero, deconstruye la manera en la que los machos alfa se conciben a sí mismos. Ganador del Teddy Award como mejor documental de temática LGBTQ en la Berlinale 2018 y presentado en la sección latinoamericana del Festival de Mar del Plata, Bixa Travesty es un retrato íntimo y político de la cantante, actriz, performer y activista transgénero paulista.

A las 21.30, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1531. Entrada: $60.

La voz propia Un grupo de mujeres y hombres que sufrieron abusos sexuales durante su infancia narran en primera persona sus historias de lucha. En tiempos en que el abordaje del abuso sexual está siendo modificado, encuentran la forma de alzar la voz y romper el silencio. “Me parece una película necesaria, si consideramos que por día se detectan cinco nuevos casos de niños y niñas que son abusados sexualmente sólo en Argentina, mientras que al mismo tiempo es el delito que menos se denuncia”, advierte su directora, Valeria Sartori.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $110.

MÚSICA

Falta y Resto La emblemática murga uruguaya incluyó el año pasado a su elenco a seis mujeres murguistas, una decisión estética y política que trajo todo tipo de repercusiones en el ambiente carnavalero. Falta y Resto presenta Ilegal, un espectáculo donde la murga “se vuelve más anarca que nunca, donde la fiesta popular es un encuentro clandestino”.

A las 21, en el Teatro Gran Rivadavia, Av Rivadavia 8636. Entrada: $500.

Adrián Iaies Cuarteto Presenta su nuevo cuarteto junto a su hijo Martín (guitarra eléctrica), Santiago Lamisovski (contrabajo) y Martín Freiberg (batería). Con el deseo de dar cauce a su costado compositivo más jazzístico, el pianista armó esta agrupación con músicos pertenecientes a la generación de jóvenes jazzeros.

A las 21, en Thelonious, Nicaragua 5549. Entrada: $400.

Cecilia Gauna Presenta su tercer disco: Delfines. El flamante álbum reúne once temas propios, con arreglos y dirección musical de Mariano Agustín Fernández y la participación de invitados como Juan Quintero, María "La Bruja" Salguero, Luna Monti y el bandoneón de Carlos Libedinsky. La cantautora popular continúa el sendero marcado por los ritmos folklóricos y aires latinoamericanos sumando una marcada impronta jazzística.

A las 21, en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entrada: $300.

TEATRO

Lisístrata Lisístrata es atrevida e insolente como muchas heroínas griegas, y su personaje rompe con el ideal de mujer subordinada y silenciosa para los varones de la época: toma los espacios de poder en Atenas durante la Guerra del Peloponeso a través de una huelga sexual. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) invita a la presentación de la famosa pieza de comedia antigua escrita por Aristófanes en el año 411 ac. Con la dirección de Silvia Gómez Giusto, y adaptación de Agustina Gatto.

A las 15, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho, Av. Figueroa Alcorta 2263. Gratis.