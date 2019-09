Trabajadores del sector aceitero iniciaron en la noche del miércoles una huelga nacional ante la falta de respuesta de las cámaras patronales respecto al pedido de recomposición salarial. Los empleados nucleados en la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, que representa a 22 mil empleados, solicitan que se cumpla con el acuerdo firmado con las cámaras Ciara, Ciavec y Carbio para que en julio se reúnan a evaluar la evolución de los salarios y la coyuntura económica. Pasaron dos meses desde entonces, en los cuales el dólar dio un salto de 35 por ciento, la inflación se aceleró y la parte empresaria ofreció de manera unilateral una suma fija de 15.000 pesos a partir de este mes.

“La Federación nos envió un acta por la retroactividad (de la inflación) con ciertos indicadores económicos que no compartimos. Creemos en respetar otras urgencias. En octubre vamos a sentarnos a conversor”, sostuvo Gustavo Idígoras, presidente de la Ciara (aceiteros). El directivo dijo que bajó la rentabilidad del sector porque se primarizaron las exportaciones: “Hay mucho poroto de soja a China sin pasar por el complejo industrial”. Las cámaras acudieron a la Secretaría de Trabajo a pedir la conciliación obligatoria y alertan sobre problemas en el ritmo de exportaciones.

El 6 de diciembre los gremios del sector aceitero y su contraparte empresaria cerraron una paritaria del 43 por ciento que se terminó de pagar en la primera parte del año. En ese acuerdo se incluyó una cláusula en la que se habían comprometido a reunirse en la primera quincena de julio para revisar la paritaria, lo cual aún no sucedió y, según adelantó Idígoras, no sucederá hasta octubre. “Tras dos meses en los cuales la crisis se ha acelerado y los salarios pierden día tras día su valor real, las patronales continúan sin brindar una respuesta seria al planteo que realiza esta Federación, al tiempo que se continúan multiplicando sus ya extraordinarias ganancias", señaló Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera Nacional. Dionisio Alfonso, secretario general de empleados de la industria aceitera detalló que luego de una breve instancia de diálogo “no se pudo llegar a un acuerdo, por lo que se ha decidido un paro por tiempo indeterminado”.

En el comunicado difundido anoche por la Federación señalan que las empresas del sector “fueron las grandes ganadoras del modelo agroexportador”. “Se han favorecido con la brutal devaluación y no han tenido reparo alguno en trasladarla a la mesa de las familias argentinas en el precio del aceite comestible. Estas empresas, que venden en dólares y pagan salarios en pesos, hoy se niegan a cumplir con sus compromisos de renegociar los salarios”, sostiene el comunicado. El titular de Ciara afirmó en declaraciones radiales que “la industria está atravesando una crisis de rentabilidad”.

“El negocio está pasando una mala situación. Se están primarizando las exportaciones. Mucho poroto va a china sin pasar por el complejo industrial. Si no tenemos cómo procesar el poroto de soja, no hay cómo progresar. Es un fuerte crisis de rentabilidad”, reiteró Idígoras. “Tenemos capacidad instalada para superar la cosecha, con lo cual se podría procesar el 100 por ciento. Sin embargo, subieron la retención al complejo (procesador) sojero y se paga más impuesto por aceite y harina que por el poroto. En agosto la venta de poroto sin procesar creció 400 por ciento contra el año anterior”, dijo el titular de la cámara, quien acusó a productores de retener la cosecha. “Cuando el valor del dólar pasó en una semana de 44 a 60 pesos el precio de la soja tuvo el mismo cambio, de 9000 a 12.000 y esa mejora fue al productor. No está vendiendo soja porque está expectante a la inestabilidad cambiaria”, agregó.

Desde la cámara alertaron que la medida de los trabajadores afectará la exportación de granos y derivados de la zona sur del puerto de Rosario, pero no a la zona clave de San Lorenzo, donde los trabajadores están afiliados a otro gremio que aceptó la propuesta de 15.000 pesos de anticipo. “Pretenden que los trabajadores congelen sus ingresos y sufran las consecuencias de una crisis económica que impacta directamente en los hogares obreros. Estas mismas agroexportadoras son las que retienen miles de millones de dólares de la cosecha exportada en el 2018, más lo que llevan exportado este año. Hacemos responsables a la Ciara, Ciavec y Carbio de las consecuencias que pueda tener la paralización de la exportación de soja, aceites y cereales”, fue respuesta de la Federación al mensaje de las cámaras.