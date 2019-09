El delantero Lisandro López aseguró que Racing tiene "mejor plantel" que el que tenía el año pasado cuando se consagró campeón de la Superliga, pero reconoció que el equipo de Avellaneda debe "recuperar la identidad de juego". "Creo que tenemos mejor plantel que la temporada pasada, pero debemos recuperar la identidad de juego, un poco lo hicimos con Godoy Cruz, pero sabemos que tenemos que presionar más, manejar la pelota y tratar de manejar los tiempos del partido para volver a ser ese Racing intenso que fuimos el año pasado", dijo.

En diálogo con TyC Sports, el capitán de Racing señaló: "Sabemos que hay un tiempo para que se adapten los refuerzos. Nosotros estamos muy unidos, siempre estamos a las órdenes de los jugadores que llegaron y estoy seguro que, tarde o temprano, le van a rendir al club".

López remarcó luego que, a pesar de que Racing no comenzó bien la actual Superliga, no tocó fondo ya que "siempre se puede estar peor". "Tocar fondo no se tocó porque siempre se puede estar peor, pero todo cambia después de un triunfo. Esperemos que esta victoria sirva de punto de partida para pelear hasta el final", expresó. En ese sentido, el futbolista de Racing añadió: "El golpe con River fue muy duro para todos y se vivió una semana difícil, por eso después de ganar, la cabeza, que es la que manda, trabaja de otra manera".

Al ser consultado si con la victoria ante Godoy Cruz el equipo se sacó una pesada carga, López dijo: "No la sacamos, sí la hicimos más liviana. Siempre vamos a tenerla puesta sobre todo después del campeonato pasado. Es una responsabilidad que tenemos que asumir pelear cada competencia".