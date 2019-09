Matosas no dirigirá a Costa Rica

El uruguayo Gustavo Matosas, ex DT de Costa Rica.

El uruguayo Gustavo Matosas, ex DT de Costa Rica. Imagen: EFE

La dirigencia del fútbol costarricense anunció este jueves que el técnico saliente de la selección, el uruguayo Gustavo Matosas, no dirigirá en el amistoso que el combinado tico disputará este viernes contra Uruguay. "No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido, porque no tenés a los jugadores", dijo Matosas al anunciar que abandonaba la selección, que asumió en octubre pasado. La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) aceptó la renuncia de Matosas y resolvió separarlo "de forma inmediata" de la selección tica, y en su lugar estará su asistente Douglas Sequeira, quien tiene a su cargo la selección Sub-23.