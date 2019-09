Desde Santa Fe

Omar Perotti solicitó ayer a Miguel Lifschitz que "no avance" en lo que le queda del mandato en la designación de "funcionarios políticos" del gobierno y militantes de su partido en cargos de la planta permanente del Estado, le comunicó que conoce "denuncias" sobre "situaciones" de esa índole y le pidió que el blanqueo de trabajadores contratados en la provincia -que ministros del gabinete negocian con los sindicatos públicos- sea por ley de la Legislatura y no por decreto del Poder Ejecutivo, tal como manda la ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal. El reclamo fue hecho por escrito en una nota que su equipo dejó en la Casa Gris, en el que recordó la "necesidad" de sostener la transición en el "mutuo respeto" entre ambos y reiteró un pedido de informes sobre cinco puntos sensibles planteados ya el 3 de julio, pero que a dos meses aún no fueron contestados por Lifschitz. Las respuestas "pendientes" son sobre obras públicas, anticipos de coparticipación, transferencia a municipios y comunas, juicios en trámite en los que la provincia sea parte y reclamos "administrativos con trascendencia social o económica".

El memorándum a Lifschitz y el pedido para que no haya pases a planta de funcionarios políticos y el de los trabajadores contratados sea por ley tensó las relaciones de la transición. La nota ingresó ayer a la mañana en el despacho del ministro de Gobierno, Pablo Farías, con la firma de tres delegados del gobernador electo: el diputado Roberto Mirabella, el senador Alcides Calvo y el ex ministro coordinador Rubén Michlig. Y a la siesta, la Asamblea Legislativa aprobó -en un paquete de 20 pliegos- el pase de la Casa a Gris a Tribunales, del enésimo funcionario del gobierno. Se trata del jefe de la Agencia de Bienes Decomisados, Hernán Matich, subsecretario de Registros, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), como se llama, quien fue designado juez subrogante Civil y Comercial de Rosario por 29 votos a 6. Lo votaron en contra los seis senadores del PJ, entre ellos Calvo, que habilitaron el quórum porque sus colegas, los diputados justicialistas, optaron por no ingresar al recinto.

El tono de la carta es directo. El equipo de Perotti le reiteró al ministro Farías lo que ya le había dicho en "reuniones anteriores". Que el gobierno de Lifschitz "no avance" en lo que le resta del mandato en "trámites administrativos", "designaciones en planta permanente, subrogancias, reencasillamiento, traslados, asignación de funciones" o "creación de estructuras" para beneficiar "a los actuales funcionarios políticos".

La reiteración del pedido tiene un fundamento. Ya "se denuncian" -advierte la nota- "situaciones" de esa índole "en diversas áreas de la Administración provincial, lo que ha generado la preocupación de los gremios estatales". "Por este motivo, solicitamos que se informe sobre las actuaciones que encuadran en lo señalado", que se iniciaron "a partir del 1º de junio", último.

Acerca del pase a planta de los trabajadores contratados que Farías y el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, negocian con los líderes de UPCN y ATE, Perotti solicitó a Lifschitz que cumpla la ley de Responsabilidad Fiscal y las designaciones sean por ley de la Legislatura.

En el último encuentro entre los ministros y los sindicalistas, esta semana, la provincia propuso el blanqueo de 600 contratados, pero los gremios reclaman más de 1.300. La negociación seguirá en dos semanas. El gobernador electo planteó la "necesidad" de "dar legalidad a dicho proceso" y para eso propuso que la Legislatura "sancione una norma" que encuadre el blanqueo de los trabajadores a lo que ordena la ley de Responsabilidad Fiscal, en tiempo de transición política.

El equipo de Perotti reiteró su pedido de informes sobre cinco puntos que el gabinete de Lifschitz aún no contestó:

*Obras públicas licitadas y en trámite de adjudicación.

*Anticipo de coparticipación requeridos y pendientes de transferencia.

*Préstamos y anticipos de coparticipación a municipios y comunas.

*Juicios en trámite en los que la provincia sea parte, estado procesal y probabilidades de éxito.

*Reclamos administrativos con trascendencia social y/o económica.