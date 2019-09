Mientras Canal 3 tenía un móvil en la puerta de la comisaría 15ª, un joven que caminaba nervioso se acercó a las cámaras y con la voz entrecortada afirmó que un patrullero lo frenó cerca de las 18 del jueves cuando se desplazaba en su moto. "Me dijeron que estaba con una moto robada y me llevaron a un descampado. Me metieron en un Ford Fiesta Kinetic y me llevaron a cuatro lugares a robar, todo a punta de pistola. Estuve engrillado (esposado). Miren cómo me han pegado", dijo.

Según publicó más tarde Rosario3.com, el joven agregó lo "picanearon" y que en todo momento le pusieron una bolsa en la cabeza. "Me cagaron a palos. Me decían dónde estaba la plata (de los lugares que debía asaltar), me pedía que redujera a las personas. Ellos me esperaban en el auto afuera. Me tuvieron como cinco horas por todos lados", comentó al tiempo que añadió que tiene antecedentes penales y que ahora trabaja y hace "las cosas bien".

"Me soltaron después de todos los hechos que me hicieron hacer. Me hicieron robar como 100 mil pesos. Me dijeron: 'si no robás sos boleta'. Estoy amenazado de muerte por la misma policía", dijo. Y aseveró que para cometer los asaltos le dieron una pistola calibre 9 milímetros que "no tenía balas". Aseguró que lo llevaron a robar a un bar de bulevar Oroño y Jujuy, a una "entradera" en Villa Gobernador Gálvez y un arrebato en zona sur.

Después de las acusaciones, un fiscal ordenó que el joven sea demorado.