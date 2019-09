La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a cargo de Gendarmería Nacional, hizo una interpretación propia e interesada del fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Para la ministra, "Lo que sucedió fue muy claro: hubo una protesta que cortaba la única ruta, Gendarmería despejó el día anterior, volvieron a cortar la ruta, Gendarmería volvió a actuar e intentó detener en flagrancia. Pero no tuvo ningún contacto físico con ninguno de los miembros del grupo". Por eso, para Bullrich no hubo abandono de persona por parte de los uniformados. "Sería si lo hubieran visto y no lo ayudaban. Está más dirigido a aquellos compañeros de Maldonado que no hicieron nada. Si los gendarmes lo hubieran visto, lo hubieran ayudado", se explicó la ministra.

En su línea de ataque también entró Sergio Maldonado, a quien acusó de haber hecho de la muerte de su hermano "una bandera". "Quiere que la realidad encaje con su versión", señaló la funcionaria. "Todo esto ha sido muy difícil, porque antes de que se supiese nada, cuando el Gobierno le ofreció ayuda a Sergio Maldonado, él ya tenía una decisión tomada de lo que había pasado con su hermano. Nunca pudo haber un diálogo racional" con la familia del joven artesano