Pedirán que se investigue a la víctima del supuesto robo

Maira Díaz dijo que pedirán que sea imputado Ángel Ismael Lozano, la supuesta víctima del robo por el que la Policía detuvo a Cristian Gallardo. “Estuvo en la furgoneta donde a mi primo lo mataron. Dijo que mi primo no fue golpeado, que eran dos móviles. Que lo único que hizo la Policía con Cristian fue reducirlo, esposarlo y llevarlo a la Comisaría 10°. Mi primo no estaba en la Décima cuando fuimos a buscarlo, aparte por lo que tengo entendido ahí no hay ninguna celda”, afirmó la joven.



La prima de Gallardo aseguró a Salta 12 que detectaron contradicciones en la declaración de la supuesta víctima del robo en la vía pública, el delito en flagrancia por el que la Policía justificó su entrada en un domicilio particular del barrio Finca Independencia y la posterior detención de Gallardo.

“Él miente, dice que lo golpeó a mi primo en defensa propia cuando supuestamente lo fue a asaltar, que le provocó los hematomas con un cabezazo en la ceja. Se contradice cuando dice que a mi primo entre dos policías no lo podían reducir y por eso tuvo que intervenir otro (uniformado)”, planteó Díaz.

Además señaló que este testigo es flaquito y mide alrededor de 1,60, por lo que le parece incoherente que haya dicho que le dió una golpiza a Gallardo cuando a la vez, según declaró, entre dos policías no llegaban a sujetarlo. “Nuestro abogado le preguntó si ejercía artes marciales, y dijo que nada”, agregó. Otro detalle al que apuntó Díaz es que Lozano “no tiene golpes ni nada o sea que, según lo que dice, mi primo se dejó pegar”.

“Él estuvo dentro del furgón cuando mi primo gritaba. Es un cómplice más. No estuvo afuera. Estuvo adentro viendo todo”, aseguró Díaz. Por este hecho están imputados por homicidio culposo los cuatro policías que participaron del operativo. La prima de Gallardo añadió que el cuerpo sigue en la Fiscalía y cree que es porque todavía no quedó esclarecido todo con la segunda autopsia. “El cuerpo de Cristian va a hablar, ya habló lo suficiente”, afirmó.

El testigo también dijo que la Policía lo fue a buscar para ampliar su denuncia. Díaz acotó que esta ampliación se tiene que hacer “en una declaración o juicio, no en la denuncia ya hecha. El chico vio todo lo que pasaba pero dice que la Policía no entró a la casa de forma violenta”, sostuvo. En contraposición, la joven recordó que la principal testigo de la familia Gallardo, la dueña de la casa donde irrumpieron los policías para la detención, tenía hematomas en los brazos y denunció formalmente esta violencia.

El abogado de la familia Gallardo, Rodrigo Escovar pidió la acusación a los policías sea por “homicidio simple agravado por la cantidad de participantes y por estar implicados funcionarios policiales”. “La fiscala dijo que va a sumar las causas previas (los antecedentes de tres policías imputados) que están en proceso a juicio”, expuso.

“Son cuatro policías los imputados en la causa, dos se encuentran con prisión domiciliaria, uno en el 911 y otro en el despacho del ministro”, afirmó Díaz. La joven explicó que desde la justicia “nos tienen de un lado para el otro, desconfiamos de todos (...) Si no hubiese habido un video estaríamos en la nada como en el caso de Gury Farfán (otro joven que apareció muerto luego de una detención y traslado policial)”.

Sobre la base de la declaración de Lozano, que mencionó a la Comisaría 10°, Díaz manifestó que también quieren que los policías de ahí vayan “presos por encubrimiento”; “nos mintieron en la cara”, sostuvo. “Nadie nos dice realmente lo que pasó con Cristian. La primera autopsia dice que falleció a las 6.35”, desde ese horario hasta las 13 la familia lo buscó en las comisarías. Para Díaz, también hubo abandono de persona porque “en el sistema del SAMEC no figura que le hayan brindado asistencia".