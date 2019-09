"La ministra Patricia Bullrich es una mentirosa al decir que siempre quiso tener un diálogo con nosotros", dijo Sergio Maldonado sobre las declaraciones de la funcionaria macrista, quien habló sobre la reapertura de la causa que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Al mismo tiempo, en un video, agradeció a todas las personas que acompañan su reclamo de "verdad y justicia por Santiago", al afirmar que el fallo dictado el viernes por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que revocó el archivo del expediente que había resuelto el juez federal Gustavo Lleral en noviembre, "se produjo gracias a la lucha colectiva".

La ministra de Seguridad acusó a Sergio Maldonado de haber hecho de la muerte de su hermano "una bandera", y afirmó que "quiere que la realidad encaje con su versión". Bullrich dijo que el Gobierno ofreció ayuda pero se quejó de que "nunca pudo haber un diálogo racional" con los Maldonado. Santiago, viajero, tatuador y anarquista, desapareció durante la represión de Gendarmería en Cushamen, Chubut, el 1 de agosto de 2017 tras el corte de ruta de esa comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala. El cuerpo sin vida de Maldonado se halló en el Río Chubut 78 días más tarde, a metros de donde había sido visto por última vez.

"Desde el primer día Bullrich negó la desaparición forzada de Santiago, negando también la participación de la Gendarmería, avalando su actuación sin orden judicial, diciendo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana y que se la bancaba", agregó Sergio Maldonado. Sobre los primeros días, cuando su hermano aún estaba desaparecido, expresó que la ministra "sólo quiso reunirse el 7 de agosto a las 16 previamente a la marcha a realizarse en el Congreso. Le pedí expresamente que el pedido se hiciera por escrito y sólo acudiríamos si nos entregaba a Santiago con vida. No tuve respuesta. Solo recibimos un ataque sistemático por parte de ella y todo el Gobierno".



En diálogo con PaginaI12, Sergio Maldonado se refirió a Bullrich en estos términos. "Antes tenía un séquito de medios y periodistas que hacían el trabajo sucio, hoy se encarga personalmente de instalar la figura de abandono de persona cuando en el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones no la nombra en ningún momento y me ataca diciendo que yo hice una bandera con mi hermano Santiago, por supuesto que levanto esa bandera orgulloso de haber tenido un hermano solidario al que sus fuerzas de seguridad le quitaron la vida. No voy a parar hasta saber qué le hicieron y tanto ella como los autores materiales paguen por lo que le hicieron a Santiago".

No es la primera vez que los Maldonado se enfrentan al Gobierno, al que acusan de haberlos hostigado e incluso espiado ilegalmente. "Patricia Bullrich levanta la bandera del odio, de la prepotencia, de la mentira y la de asesinos que matan por la espalda. Es ella la que no puede caminar libremente por las calles sin ser repudiada por el pueblo, lo hace rodeada de matones que están a su mismo nivel, en cambio yo puedo caminar con la frente alta y recibir demostraciones de cariño, abrazos y apoyo. En un país donde quienes deben protegerte e investigar lo único que hacen es atacarte, hago responsable a la ministra por cualquier cosa que pueda sucedernos a mi familia, a mis amigos y a nuestra abogada. Nosotros somos imprescindibles en esta lucha, somos víctimas y testigos de un aparato estatal que actúa con total impunidad. Somos los motores de esta causa, nuestro único objetivo es claro, sólo buscamos la verdad y la justicia".

A través de un video que publicó en sus cuentas en redes sociales, Maldonado agradeció "a todos, todas y todes ustedes que vienen acompañándonos en este pedido de verdad y justicia por Santiago. Es gracias a ustedes también que se reabrió la causa, no es solo una lucha nuestra, es una lucha colectiva".