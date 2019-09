La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre la compleja situación del dengue en América Latina y el Caribe, región que hoy atraviesa “un nuevo ciclo epidémico de la enfermedad tras dos años de una baja incidencia”. El dato más grave señalado en su informe por la OPS es que “en los primeros siete meses del 2019, más de dos millones de personas contrajeron la enfermedad y 723 fallecieron”, según la más reciente actualización epidemiológica de la organización, difundida el 9 de este mes. La cifra de casos “supera el total reportado en 2017 y 2018, aunque hasta el momento es inferior a lo registrado en 2015-2016”, precisó el informe.

Frente a lo difundido por la OPS, la directora nacional de Epidemiología, Patricia Angeleri, señaló que si bien el comportamiento del dengue "no se puede predecir", hay que estar "lo más preparados posible" con motivo del alerta que emitió la OPS. "No estamos todavía en época de enfermedades transmitidas por vectores, pero se acerca el calor y hay que procurar tener los ambientes lo más limpios que se pueda en términos de reservorios de mosquitos", aconsejó la funcionaria.

Algunos de los países más afectados por el dengue, un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que además es vector de la fiebre amarilla, el zika y la fiebre chikungunya, son Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

"Este brote de dengue afectó especialmente a los países centroamericanos, región que experimentó un período más caluroso, aunque el número de casos se incrementará también en el Cono Sur con la llegada de la primavera y el verano", adelantó Miguel Aragón, consultor de enfermedades transmisibles de la OPS.

En Argentina, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicado este lunes, los últimos casos autóctonos de dengue se registraron en el país entre fines de julio y principios de agosto en Salta, y "desde esa fecha no se evidencia circulación de virus dengue en el territorio". Angeleri dijo que “el comportamiento del dengue no se puede predecir, porque depende de varios factores. Además, no es endémico en la Argentina, por lo que el alerta de la OPS significa que nos tenemos que preparar, como siempre, para enfrentar la temporada lo mejor posible". La funcionaria opinó que "hay que recordar a la población que hay mucho que se puede hacer para evitar la propagación del dengue, como mantener los ambientes limpios, eliminar recipientes que puedan acumular agua y protegerse de la picadura del mosquito con repelentes".

En su informe, la OPS precisó que el "nuevo periodo epidémico de dengue con un incremento notable de casos”, tal como afirmó Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS. "La situación se habría complejizado por factores como el clima, el inadecuado ordenamiento ambiental y la gran capacidad de adaptación del mosquito que transmite la enfermedad".

Otra característica de la epidemia actual es que los menores de 15 años aparecen entre los más afectados. En Guatemala, representan el 52 por ciento del total de casos de dengue grave, mientras que en Honduras constituyen el 66 por ciento de todas las muertes confirmadas. Según Espinal, "la causa puede vincularse a que se trata de una población que por su edad ha estado menos expuesta al virus y, por ende, carece de inmunidad". El causante del dengue es un virus que tiene cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Todos circulan en las Américas. Cuando una persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular.

Sin embargo, las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer dengue grave. El serotipo 2 es uno de los más letales y es el que ahora más está afectando a los niños y adolescentes. Los diez países más afectados por el dengue son Nicaragua, Brasil, Honduras, Belice, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, México y Venezuela.