"Ahora se está haciendo la renovación que ustedes pedían", remarcó Gerardo Martino, entrenador de México, a los periodistas argentinos presentes en la conferencia de prensa previa al amistoso de este martes ante la Selección, en el estadio Alamodome de San Antonio. De esta manera, el entrenador rosarino apuntó a uno de los temas "picantes" que le quedaron guardados de su época al frente del combinado nacional.



"Primero quiero manifestarme respecto de Diego Maradona y ojalá le vaya todo lo bien que se merece. Lo quiero mucho, pero tampoco tanto para que Gimnasia esté mejor que Newell's", ironizó Martino en el comienzo de la charla con la prensa, al referirse a la lucha entablada entre platenses y rosarinos por la permanencia en Primera División.



A continuación, el Tata salió al cruce sobre el supuesto emparejamiento que podría existir ahora entre Argentina y México. "Antes, cuando yo estaba (al frente de la Selección), me decían que no era así y que todas las obligaciones las teníamos nosotros. Aunque también es probable que cuando me señalaban aquello de la supremacía sobre, por ejemplo, los mexicanos, aquella camada de Argentina, que era la más importante, ahora no está; y quizá por eso se esté empezando a emparejar con el seleccionado que dirijo", apreció.

Al referirse puntualmente a Lionel Scaloni, actual seleccionador nacional y con origen en Newell's al igual que él, Martino sostuvo: "Como dijo algún jugador (por Leandro Paredes), está creciendo junto con sus dirigidos. Y ahora que está confirmado, debe tener mucha más tranquilidad para trabajar. Y está haciendo la renovación que todos ustedes pedían, con Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Domínguez y varios chicos que tienen un gran futuro en la Selección".



"Pero atención que este seleccionado de Argentina que vino a los Estados Unidos ahora está con todos los jugadores que puede tener, exceptuando obviamente a Lionel Messi y Sergio Agüero", apuntó.



"Por eso a las selecciones que tienen tanta historia como la Argentina hay que respetarlas, como se hace con todos, por supuesto; pero eso no debe impedir que si uno tiene una idea, la pueda llevar a cabo más allá de reconocer que estemos ante una de las grandes potencias mundiales. Y en esa escala los argentinos están un escalón por encima de México", refirió.



Pero se notaba que el rosarino, de 56 años, tenía varias cosas "atragantadas" que no dudó en exponer durante la charla. "A nivel Selección lo que veo de Argentina es que hay cosas más normales, con juveniles que trabajan bien, está César Menotti como coordinador y un cuerpo técnico estable. O sea que no era nada alocado lo que pedíamos cuando estábamos nosotros. ¿Vieron que se podía?", enfatizó.



Acto seguido, el seleccionador de México analizó: "El fútbol sudamericano es muy competitivo, pero la Copa América pasada no me pareció que haya sido de las mejores, como tampoco el campeón (Brasil). Habrá que ver cómo evolucionamos en este continente y en Europa para ver a qué distancia estaremos en el Mundial de Qatar".



Finalmente, Martino habló sobre lo que pretende para el partido de este martes: "Lo que quiero es predominar con nuestra idea de juego. Ojalá podamos jugar más tiempo nosotros con nuestra idea que Argentina con la suya", concluyó el rosarino que enfrentará por cuarta vez a un seleccionado nacional bajo la dirección técnica de un representativo extranjero, en este caso México. Los tres partidos anteriores fueron conduciendo a Paraguay, en los que sumó una derrota, un empate y un triunfo.