El Tribunal Oral Federal 2 autorizó a la ex presidenta Cristina Kirchner a ausentarse del país, por lo que hoy mismo viajará a Cuba a acompañar a su hija Florencia, quien permanece desde hace seis meses en la isla bajo tratamiento médico. La senadora y candidata a vicepresidenta había viajado hacía relativamente poco a Cuba y tenía programado un acto para este fin de semana, pero hubo un cambio de planes y viajó de inmediato. Con todo, en su entorno descartaron que se tratara de una urgencia. Por otro lado, deslizaron que podría tratarse del último viaje de la ex presidenta antes de las elecciones nacionales del 27 de octubre. En el pedido elevado al Tribunal, el abogado Carlos Beraldi sólo había detallado que el viaje se debía a "motivos personales". La ex presidenta estará ausente hasta el lunes 16. Originalmente, Cristina Kirchner tenía previsto presentar el sábado 14 su libro "Sinceramente" en un acto en la Universidad Nacional de La Matanza, en el que la intendenta y candidata a vicegobernadora Verónica Magario haría de anfitriona junto al candidato a intendente Fernando Espinoza. El acto ahora fue reprogramado para el otro fin de semana.