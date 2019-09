Porque Pilar tiene el Parque Industrial más grande de la Argentina y las políticas del gobierno nacional fueron muy perjudiciales para el sector, porque hay que apuntalar los municipios en los que aún gobierna Juntos por el Cambio, pero que en los que el macrismo recibió un duro revés en la PASO 11 de agosto y porque Axel Kicillof tiene domicilio en esa localidad. Esos fueron algunos de los motivos que hicieron que el candidato a gobernador del Frente de Todos enfocara ayer la campaña de cara para las generales del 27 de octubre en el Encuentro sobre Políticas Públicas del Sector Industrial que se realizó en la empresa Barbarella de Pilar junto a 350 pequeños y medianos empresarios. Lo acompañaron el primer candidato a diputado, Sergio Massa, el diputado y ex titular de la UIA José Ignacio de Mendiguren y el candidato a intendente del FdT de Pilar, Federico Achával, con altas chances de ganar el municipio. “Tiene que haber un plan estratégico industrial para la provincia porque es el corazón productivo del país. Queremos recuperar lo perdido y mejorar lo que viene”, dijo Kicillof en su exposición.



Barbarella es una empresa de logística que tenía también una fábrica de empaquetado de cereales. Hoy funciona con 50 empleados, pero si la política económica fuera otra, tendría la capacidad de dar trabajo a 200 personas. El mismo cuadro afecta a cientos de empresas, las que pudieron seguir adelante. Luego, están las que no tuvieron otra opción que bajar la persiana. "En los últimos 45 meses en la Provincia cerraron 140 empresas cada mes, consecuencia de un modelo que abrió las importaciones, dolarizó las tarifas, subió las tasas y los costos y que no generó ninguna ayuda a los que seguían sosteniendo a sus empresas”, dijo ayer Kicillof, quien no prometió “soluciones instantáneas”, pero sí un camino para salir de la crisis. “Hasta 2015 había problemas en un marco de expansión, hoy estamos en el ´sálvese quien pueda´. Hubo un vuelco de 180 grados”, sostuvo. Ese vuelco tuvo su correlato en las urnas.

En la PASO del 11 de agosto, el actual intendente de Pilar, el macrista Nicolás Ducoté quedó a un paso de ser desbancado por el actual concejal y candidato a intendente del FdT, Federico Achával, que le sacó 15 puntos de ventaja. “El encuentro de ayer fue muy importante porque Axel y Massa se encontraron con 350 industriales perjudicados por las políticas públicas de Cambiemos. Quedaron claras la expectativa y la esperanza. Lograron plantear que el proyecto político de estos años fue un industricidio que complicó también a todos los sectores . Axel fue muy claro en demostrar que un proyecto político como el de Macri afecta la capacidad productiva de la provincia y que tenemos que encarar un consenso y acuerdos con todos los sectores para que la industria vuelva a florecer. El Banco Provincia tiene que ser una pieza fundamental para articular la recuperación”, dijo Achával a PáginaI12.

Massa, que empezó a jugar fuerte en este tramo de la campaña y ayer estuvo en el encuentro con su esposa, la candidata a diputada provincial Malena Galmarini, dijo a su turno que “el municipio es el primer mostrador y el primer motor de desarrollo que tiene un país” y aseguró que “para el Frente de Todos el compromiso es con cada distrito, con cada fábrica, con cada proyecto".

José Ignacio de Mendiguren viene de la industria textil y no recuerda en toda su historia como empresario una crisis tan fuerte como ésta. Ayer, les pidió a los empresarios que “aguanten” porque “falta poco”. “Lamentablemente, Pilar está complicado como Parque Industrial porque hoy nos encontramos con que todos los sectores han sufrido una caída fuerte”, dijo a PáginaI12 el diputado del FdT y ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). A la caída en las ventas y los tarifazos, a los pequeños y medianos empresarios también les toca enfrentar una alta tasa de interés mantenida en el tiempo. “Eso genera una bola de nieve y las Pymes se complican la vida. Ayer algunos empresarios nos dijeron que tuvieron que renovar los cheques al 150 por ciento. Les pedimos un poco de resistencia. Vamos a atacar rápido la supervivencia de la Pyme porque no se puede construir un país sobre un cementerio de empresas”, dijo a este diario.

Kicillof se refirió irónicamente a los logros del actual gobierno. “Fueron muy productivos en hacer metáforas. Ahora vienen con la cosa fluvial porque la ferroviaria no les funciona más. Más que metáforas, tiene haber respuestas. Paremos con las excusas, las promesas,y las metáforas. Que haya respuestas para aliviar al productor, al empresario, al trabajadora, a la maestra, al estudiante porque han hecho un desastre”, dijo. Cuando le preguntaron por las medidas que tomaría en el probable caso de ser electo gobernador, Kicillof sostuvo que “hay que usar el Banco Provincia, los instrumentos del Ministerio de Producción que han sido desactivados y también atender la cuestión tarifaria”. El candidato a gobernar la provincia más grande del país se sumó también al reclamo por la aprobación de una ley de emergencia alimentaria: "Hay un problema grave que vemos también en Pilar, donde los comedores desbordan de gente. Los vecinos están ayudando. Pero el sector medio, que siempre ha dado una mano, ahora se encuentra con problemas también para subsistir. Esto es una emergencia", finalizó.