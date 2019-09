La Asociación de Centros de Diálisis expresó su preocupación por los atrasos y falta de actualización de los pagos de servicios prestados al Instituto Provincial de la Salud (IPS), Incluir Salud y el Ministerio de Salud Pública, que se remontan a marzo. De no concretarse el cobro podrían verse obligados a suspender la atención al no poder afrontar los costos fijos para su funcionamiento, lo que dejaría a cientos de pacientes sin servicios.



Por este motivo para hoy está prevista una reunión a las 8 entre la Asociación y el ministro de Salud, Roque Mascarello. Allí el funcionario dará detalles sobre la situación actual y a las 11, los profesionales nefrólogos convocaron a una conferencia de prensa a la que asistirán médicos y usuarios de diálisis de capital e interior.

El presidente de la Asociación, Mario Espeche, explicó a Salta 12: “En el caso de Incluir Salud nos pagó recién marzo. Ahora hay una promesa del Ministerio de Salud de la provincia de que nos van a pagar abril y mayo. IPS nos pagó mayo. ¡Estamos en septiembre! En el caso de que nos pagaran, estaríamos ante cuatro meses atrasados todavía para esta prestación que es terriblemente onerosa. Son muchísimos los factores que le hicimos conocer al ministro Mascarello y no tuvimos ninguna respuesta”.

Cada diálisis para el Ministerio salteño cuesta 3.100 pesos, "el precio más barato en todo el país (...) No pagamos ni los costos, ellos lo saben. En el mundo la diálisis cuesta aproximadamente 100 dólares, estaríamos hablando de 5.700 pesos", especificó el profesional.

"Son 370 pacientes en toda la provincia a cargo del Ministerio que han sido dializados por nosotros. El financiador, que es en este caso el Estado, no ha pagado", sostuvo Espeche. Las personas que están con este tratamiento requieren las diálisis tres veces por semana.

El titular de la Asociación advirtió que si el Estado no los acompaña ante esta "emergencia" peligra la continuidad de los tratamientos. "La problemática no debería llegar a los pacientes, es increíble que estén jugando con la vida de ellos", sostuvo. Y aclaró que aparte del atraso y falta de actualización en los pagos, no hay un convenio que vincule a los Centros de Diálisis con el Ministerio.

Además de las diálisis, los centros privados realizan traslados, accesos vasculares, cirugías y brindan medicamentos. "Si yo debo hacer ocho cirugías hoy, las pago en el momento, pero probablemente cobre dentro de 7 u 8 meses", dijo Espeche.

La situación se complicó con la crisis económica y la suba del dólar de los últimos meses. “Todos nuestros insumos son importados y tenemos que comprarlos. No podemos decirle al paciente que espere porque si no se dializa, se muere”, especificó el médico.

“Hasta la fecha hemos respondido como corresponde, dializando a pacientes todos los días. El Ministerio no los conoce, en cambio nosotros los vemos tres veces por semana. No podemos dejar de tratarlos pero va a llegar un momento en que va a ser imposible garantizarles la diálisis”, explicó Espeche.

El presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis detalló que los afiliados del actual Incluir Salud “hace 7 u 8 años dependían del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Después pasaron al Programa Federal de Salud (PROFE) y pagaba Nación. En todo este proceso, nos hemos quedado sin Ministerio de Salud de Nación que ahora es Secretaría”. PROFE se transformó en Incluir Salud y pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahora “Incluir Salud quedó a cargo de la provincia. La Nación nos quedó adeudando 2017 y 2018. A pesar de eso empezó la provincia a hacerse cargo a partir de noviembre del 2018, este año lo último que nos pagó fue el mes de marzo a fines de agosto”.

Los centros privados también tienen inconvenientes con otras obras sociales pero en este caso hacen el reclamo al Ministerio de Salud de Salta: "Nos dejan desfinanciados, con una gran problemática económica".