Con un desayuno comunitario y con juegos didácticos para toda la familia, los docentes celebraron su día con un pedido particular. "Con hambre no se puede enseñar ni aprender", fue la consigna del acto central por el Día del Maestro y la Maestra que se realizó frente al Cabildo. La jornada de lucha, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), tuvo por objetivo denunciar la situación crítica que se vive en las aulas. "El hambre no espera", repitieron los maestros a lo largo de la mañana.

“Hablar de infancias cuando el 50 por ciento de las pibas y los pibes de la Argentina son pobres, cuando en una misma semana aumentó en un 30 por ciento la asistencia a los comedores es hablar de un tema que es parte de la defensa de la educación pública como derecho social", sostuvo Sonia Alesso, secretaria general de Ctera.



Frente al Cabildo, los maestros realizaron actividades culturales, recreativas y artísticas para que participen niños y adultos. También sumaron su pedido a favor de la sanción de la Emergencia Alimentaria.



Por su parte, Roberto Baradel, titular de Suteba, saludó a todos los maestros por su día y remarcó que este año los docentes fueron víctimas de duros ataques. “En estos años sufrimos ataques muy duros que pretendieron disciplinarnos, deslegitimar nuestra tarea y hacer que la comunidad descrea de nosotros. No pudieron. Siempre nos mantuvimos de pie defendiendo con dignidad la Escuela Pública”, escribió en su cuenta de Twitter.

El dirigente señaló de todas maneras que fue “un orgullo” representar a los docentes desde su lugar como gremialista pese a los ataques. “Nuestro mejor premio es el reconocimiento de los alumnos y sus familiares. ¡Viva la Escuela Pública! ¡Vivan los Docentes! ¡Donde está la Escuela, está la Patria y nosotros la defendemos!”, cerró su saludo.