Mientras Diego Maradona revoluciona la ciudad de La Plata tras asumir como DT de Gimnasia y Esgrima, una generación de VJs provenientes de la capital bonaerense causa sensación en el arte digital. Y eso quedará en evidencia en Mutek Argentina 2019 , el festival que reunirá a una treintena de artistas de todo el mundo, con nóveles exponentes de la escena local como Joaquina Salgado, Mati Bianchi, Dana Cozzi y Flor de Fuego. “Si bien el nicho es pequeño, estamos abiertos a todo tipo de experiencias”, afirma Joaquina , quien al mismo tiempo forma parte de Amplify, una plataforma para que artistas y curadoras puedan dialogar sobre accesibilidad, inclusión e igualdad de género. “Soy parte de la segunda generación de un proyecto que abarca distintos países”, comparte Salgado. “La idea es colaborar, promocionar y visibilizar nuestro trabajo en el mundo del arte digital, en el que siempre hubo más presencia masculina.”

Amplify se estrenó en el país en abril, durante el Nano Mutek, esa suerte de abreboca local del festival de música electrónica y artes digitales parido en Montreal. Y aunque no se considera una de sus cabecillas locales, la diseñadora multimedia de 24 años confía en los beneficios de esta red activa que abarca también a colegas de Venezuela, México y Gran Bretaña. “No existe una base de datos de mujeres trabajando en la música electrónica y las artes digitales”, revela la platense. “Una realmente se encuentra trabajando en situaciones incómodas, y está bueno conectarse a partir de eso. Fue lo que hice y terminé adentro, me encontré con que podía servirme como una herramienta laboral.”

Eso le permitió a Joaquina no sólo hacerse cargo de la imagen de esta edición del evento sino también de representar a Argentina el mes pasado en Mutek Montreal, que este año celebra los 20 años de su creación. “A partir de Amplify, cuya idea original es de las chicas de Mutek Montreal, hubo una conexión ahí y me invitaron a participar en el festival de allá. Fue increíble. Además de pasar visuales, pude presentar la obra de realidad virtual que mostraré en este Mutek Argentina.”

Fludio.obj es la instalación que Salgado presentará el 14 y el 15 de setiembre en la Plaza Seca del CCK, una de las sedes del festival, a la par del Planetario, Palacio Alsina y La Tangente. Esta propuesta invita, mediante cascadas virtuales, estructuras luminosas y sonidos electrónicos, a flotar sobre paisajes de emociones. “Y el trabajo de realidad virtual va por el lado de los objetos moldeados y texturizados. Es una instalación inmersiva, lo que no es lo mismo que un videojuego. No tiene fin. Se trata más bien de un viaje estético.”

El antecedente de esta experiencia de realidad virtual (o VR, por sus siglas en inglés) fue la ópera prima de esta egresada de la Universidad Nacional de La Plata: Lawentuchefe, inspirada en mujeres indígenas de la región patagónica argentina y su conexión con la naturaleza. “Me empecé a meter con el mundo del 3D por mi cuenta. Aunque siempre fui una friki de la computadora, pude encontrar la manera de darle un discurso.”

Si bien la mayoría del público descubrió el término VJ gracias a MTV, debido a que era la forma como denominaban a los presentadores de videoclips, luego se asoció a quienes disparaban visuales en recitales y, principalmente, fiestas electrónicas. “Se sigue usando para el que proyecta imágenes a partir de una experiencia sonora del entorno”, advierte Salgado. “Si querés salir de ahí, entrás en un circuito más artístico y de conseguir becas. La obra la podés colgar en Internet para que la gente la baje en su casa y la vea. Como también soy diseñadora, hago imágenes en 3D que puedo vender y me dan para vivir.”

Pese a que parece que evolucionó más la tecnología que las posibilidades laborales de una o un VJ, la artista argentina patentó desde temprano su identidad estética. “Cuando trabajo con un DJ o una banda puedo generar imágenes en tiempo real. Mi búsqueda estética trato de trasladarla a diferentes experiencias. Lo que hago en instalaciones tiene relación con lo que plasmo en el vivo. Hago una mezcla ahí de tecnologías.”

Aparte del identikit y la calidad, su destreza y versatilidad le permitieron a Salgado tener la última palabra al momento de escoger con quién trabajar. “Llegó una instancia en la que por suerte puedo hacerlo”, despacha la artista platense, cuyo sello se ha podido ver en recitales de El mató a un policía motorizado, Peces Raros y Cazzu, al igual que en fiestas electrónicas, el Festival Buena Vibra y próximamente en Ciudad Emergente. “El Mutek es ideal porque le da la misma importancia al sonido que al video. No me tengo que adaptar a una banda. En ese sentido, la música electrónica te ofrece mucha libertad, me siento más cómoda en ese ambiente.” Justamente es en esa escena donde se incrementó la presencia de las VJs. “No sé por qué, pero hay una línea que por suerte se está difuminando. El trabajo del hombre en la escena nocturna es más técnico y necesita una cabina, mientras que el nuestro es más visual. Necesitamos más técnicas mujeres en la noche.”

* La tercera edición de Mutek Argentina se llevará a cabo entre el jueves 12 y el domingo 15 de setiembre en varias sedes. Podés ver la programación completa acá .