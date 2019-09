El sector industrial puso en debate la propuesta del gobierno para imponer un bono de cinco mil pesos como refuerzo salarial en el sector privado, y la alternativa de una mesa de consenso tripartita entre empresarios, sindicatos y gobierno para buscar acuerdos en torno a temas de la política económica. “Es peligroso y compromete a empresas y empleos”, sostuvo en tono de advertencia Daniel Funes de Rioja, de la UIA y de COPAL, en relación al bono salarial para el sector privado. Su par en la conducción de la central fabril, Guillermo Moretti, señaló a su vez que “la mayoría de sectores pymes no estamos en condiciones de pagar ese bono, de eso estoy seguro, aunque sí creo que se puede pagar en función de compensaciones que haga el Estado; pero yo creo que el ministro de la desindustrialización (por Dante Sica, ministro de Producción y Empleo) está tan equivocado que ni sabe lo que está pasando”.

Funes de Rioja se atajó de cualquier compromiso asumido en torno al bono salarial del sector privado con el gobierno, aclarando que “nosotros no hemos conversado institucionalmente sobre esta cuestión; es una iniciativa del gobierno que aparentemente ha dialogado con la CGT”. Y amplió señalado que, en su criterio, el bono de cinco mil pesos “es peligroso, porque compromete a empresas; esto hay que meditarlo muy fuertemente para evitar medidas contraproducentes”. Recordó que “no hay acceso al crédito y las tasas son inabordables”, y “cuando el pequeño empresario no puede pagar elementos de consumo necesarios, no tiene más alternativa que cerrar o despedir personal”.

En un tono más directo, Moretti, titular de la federación industrial de Santa Fe, explicó por AM 530 (Radio Citrica) que “primero, soy conciente que el 78 por ciento del producto se realiza por el mercado interno, y por supuesto quiero que se revitalice el consumo, y eso se logra poniendo plata en el bolsillo de la gente”, pero aclaró que “tenemos 800 sectores industriales, no puedo hablar en nombre de todos, pero estoy seguro que la mayoría de sectores pymes no está en condiciones de pagar este bono”. Señaló, sin embargo, que “se puede pagar en función de alguna forma de compensación del Estado; pero lo que pasa es que este ministro de desindustrialización (Dante Sica) está n tan equivocado que ni sabe lo que pasa: nosotros en el sector químico terminamos las paritarias con un aumento del 16 por ciento retroactivo a mayo, otro 7 por ciento en agosto y otro 7 por ciento en octubre, dos bonos de 4000 pesos que se pagan en los meses sin aumento (septiembre y noviembre), más un bono de 14 mil pesos en diciembre de este año. Yo no sé si el ministro lo sabe, si el bono por decreto va a contener esto, y si no lo va a contener, cómo me lo va a compensar”. Apuntó que "ya naturalizamos caídas anuales de la industria del 11 al 14 por ciento, estamos en un proceso de desindustrialización equivalente al de Martínez de Hoz" (ministro de Economía de la dictadura de Jorge Rafael Videla).

Sica informó este martes que el Gobierno evalúa disponer por decreto un bono a cobrar por los trabajadores del sector privado, que podría rondar en torno a los cinco mil pesos, sería obligatorio y se anunciaría oficialmente la semana próxima, luego de un análisis oficial “sobre los índices de precios”, según indicó.