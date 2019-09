DOMINGO 15

MÚSICA

Manu Sija

El músico multi-instrumentista tucumano presentará las canciones de su flamante álbum: Creación. Manu Sija ejecuta instrumentos como bombo, teclados, batería, violín, bajo, laúd y mandolina, entre otros instrumentos, reuniéndolos a través de loops y samplers. Ha compartido escenarios con Liliana Herrero, León Gieco, Pedro Aznar y Divididos, entre otros. Recorrió la Argentina y giró por Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile. En 2013, fue seleccionado y premiado por el Berklee College Music de Boston, Estados Unidos. En 2017, Pat Metheny, emblema del jazz, elogió su versión de “First circle” y fue a verlo a un show que brindó en Nueva York. Hoy lo acompañarán Lito Vitale, la Bruja Salguero, Mavi Díaz y Dani Umpi.

A las 21, en La Usina del Arte, Caffarena 1. Gratis.

Canciones que me hicieron fuerte Un ciclo de canciones para chicos y grandes. Los artistas son invitados a cantar (y contar) aquellas canciones que funcionan como refugio o como un amuleto de poder. Cada artista realiza una puesta muy personal proponiendo a los espectadores un viaje íntimo y afectivo a partir de su propia historia musical. Violeta, Federica, Marcelo y Mechi Ezquiaga y Lorena Mayol se encargarán de cerrar la primera edición del ciclo.

A las 16.30, en CC Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $250.

CINE

La inhumana Un año antes de la Exposición internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas de 1925, donde surgió el término Art déco, Marcel L’Herbier apuntó a lograr una gran hazaña. Con L’Inhumaine (La inhumana) creó una síntesis de todas las artes junto con los artistas más excepcionales de su generación. En el marco del Festival Suizo Aventuras del cine mudo, el IOIC (Instituto de Cinematografía Incoherente) mostrará la película con una nueva actuación musical bajo la dirección colaborativa de Luis Conde (Argentina) y Flo Stoffner (Suiza). Una orquesta internacional de diez músicos de improvisación de diferentes géneros representará los dos temas centrales de la película.

A las 20, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $200.

LATE Festival de teatro independiente del conurbano. Su segunda edición tendrá lugar del 15 al 22 de septiembre en distintos espacios de la localidad de Tres de Febrero. La programación de este año cuenta con obras de estreno reciente, clásicos instantáneos y nuevas secciones. Algunas de las obras que se presentan este año: Pobre Daniel, dirigida por Santiago Gobernori; Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no sólo tu pastor soy sino tu pasto también, de Braian Kobla; La teoría del olvido, de Nicolás Blandi. La obra de cierre será Imprenteros, de Lorena Vega y sus hermanos.

Programa completo en latefestival.com.ar

TEATRO

Siento cosas por mí Una composición escénica de argumentos y música hilvana el diálogo sinfín de una pareja, enfrentada al cansancio físico, el desgaste emocional, el enredo con las palabras, la escasez de sentido, y con mayor fuerza, la imposibilidad de ver al otro. Una vecina, extranjera en ese espacio, abre un surco desplegando recortes de su vida de manera contundente, certera, posible. De Vanina Montes, Claudio Mattos y Laura Nevole.

A las 18, en La Carpintería Teatro, Jean Jaures 858. Entrada: $350.

LUNES 16

ARTE

Perfumancia

Una instalación de Alejandro Ros y Pablo Schanton. El visitante ingresa a un espacio a oscuras en donde diez emisores arrojan perfumes fabricados a partir de aceites esenciales de notas altas (neroli y naiuli), notas medias (incienso y geranio) y notas bajas (ciprés). A su paso, suena una composición musical de Diego Vainer que, dividida en ocho canales, crea una sensación de espacialidad, en virtud de la distribución de los sonidos y el uso de efectos. En el marco de la instalación, el jueves 19 a las 19, se presenta una charla con Pablo Schanton: “Lo olfativo: ¿perfumes de Nicho o perfumes de Nietzsche? Desafíos estéticos de la perfumería en el siglo XXI”.

En el Centro Cultural Kirchner - CCK, Sarmiento 151. Gratis.

Lihuel González Un paisaje no deja de existir aunque le demos la espalda, muestra individual de Lihuel González curada por María Alejandra Gatti. Compuesta por dos actos, la exposición fue concebida a partir del intento de retratar lo invisible. El primer acto, del 7 al 25 de septiembre, comienza con una performance donde un ser casi imperceptible nos devela una dimensión antes oculta. El segundo acto, del 26 de septiembre al 12 de octubre propone un desmontaje/montaje performático, donde las piezas exhibidas serán descolgadas para dar lugar a una nueva exhibición de fotografías, esculturas y videos.

En Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

El Fausto criollo La exposición reúne 21 ilustraciones de Benicio Núñez que forman parte de su versión de El Fausto criollo, de Estanislao del Campo. Se trata de un recorrido por la particular lectura del clásico nacional en las coloridas tintas del artista. “Sus ilustraciones del Fausto se alejan, al igual que el poema, de la literalidad de los acontecimientos representados, y es a través de la parodia que ambos –autor e ilustrador– llevan a nuestras pampas un drama universal y lo presentan en clave gauchesca”. (Ana Martínez Quijano)

En la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Festival Chopiniana Se presenta el tercer concierto de la nueva edición del Festival Internacional de Piano Chopiniana 2019, cuya directora es la pianista Martha Noguera.

En el concierto programado para hoy, el pianista Pablo Rossi, de Brasil, interpretará piezas de Mozart, Camargo Guarnieri, Schubert, Hummel y Chopin.

A las 19.30, en el Palacio Paz, Av. Santa Fe 750. Entrada: desde $400.

ETCÉTERA

Del molde al muro Los edificios de la ciudad construidos entre fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, exhiben –además de una diversidad de estilos– una serie de elementos decorativos en fachadas e interiores de variados tamaños, formas y materiales. Ménsulas, balaustres, cornisas y claves son algunos de los ornatos que arquitectos y constructores de la época utilizaron para decorar y realzar entradas, balcones, frentes y remates, tanto de edificios públicos como de aquellos destinados a oficinas y viviendas. La muestra presenta los elementos de la Donación Díaz Tieghi y otros de la propia colección para contar, a través de un centenar de piezas, gustos, modas y tendencias en la decoración edilicia de 100 años atrás.

En el Museo de la Ciudad, Defensa 223. Gratis.

MARTES 17

ARTE

Formas de desmesura

La exposición curada por Verónica Tell reúne una veintena de obras creadas entre 1995 y 2018 por artistas argentinos contemporáneos que reflexionan sobre los procedimientos y los límites de la fotografía. Las diversas técnicas empleadas para crear las obras dan cuenta de las exploraciones formales de los artistas sobre el dispositivo: las obras proponen una deconstrucción de los modos de entender la fotografía como arte. Artistas: Gabriel Valansi, Andrea Ostera, Julio Grinblatt, Gerardo Repetto, Francisca López, Bruno Dubner, Erica Bohm, Francisco Medail, Néstor Crovetto, Estefanía Landesmann, Paulo Fast, Pablo Ziccarello y el colectivo Provisorio Permanente. Hasta el 3 de noviembre.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Mi nombre es Lima “Este proyecto se inicia en 1988 con una visita al Museo Rafael Larco de Lima, Perú, donde tuve mi primer encuentro con las piezas eróticas de la cultura Moche del siglo II y V,d.C. del Valle del río Moche, provincia de Trujillo. Estas piezas me sorprendieron y fascinaron de tal manera que se convirtieron en la fuente de inspiración de este proyecto”. “Mi propuesta es revisitar estas antiguas prácticas culturales de la región de manera subjetiva, sin inhibiciones, con toda su osadía erótica, humor surrealista alucinante y delirio onírico”. De Miguel Ángel Ríos. Hasta el 12 de octubre.

En Barro Arte Contemporáneo, Caboto 531. Gratis.

Contacto Andrés Aizicovich es un “artista inventor”, un idealista que crea tecnologías que modifican poéticamente el mundo. Utópicos, sus objetos e instalaciones buscan reinventar las dinámicas comunicacionales y proponer nuevos caminos para el encuentro. Contacto, la instalación aquí presentada, propone un objetivo singular: “establecer contacto con vida extraterrestre, con antepasados e incluso con dimensiones desconocidas de nuestra conciencia, en las cuales podamos encontrar nuevas claves de armonía para vivir juntos”.

En el Museo de Arte Moderno - MAMBA, Av. San Juan 350. Entrada: $30.

MÚSICA

Scott Henderson Trío En el marco de su gira de presentación de People Mover, el guitarrista nacido en Florida ofrecerá tres conciertos. Las influencias directas de Scott Henderson puedan hallarse en Steve Ray Vaughn, Joe Zawinul, Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Es compositor e intérprete y tiene la versatilidad para moverse con igual solvencia en el rock, el jazz, el blues y la fusión. Ha participado en distintas formaciones junto a figuras como Chick Corea, Joe Zawinul, Billy Cobham, Jean Luc Ponty y Jeff Berlin entre otros. Hoy, el miércoles 18 y el jueves 19, junto a Alan Hertz y Romain Labaye.

A las 21, en Bebop Club, Moreno 364. Entrada: $1100.

ETCÉTERA

La visita de la CIDH: 1979-2019 A cuarenta años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, la muestra rescata un acontecimiento que marcó un antes y un después para la última dictadura, tanto dentro como fuera del Ex Centro Clandestino de la ESMA. A partir de testimonios inéditos, la exhibición de objetos y la presentación de documentos, se podrá conocer en detalle el período en el que Grupo de tareas de la ESMA realizó todo tipo de estrategias para ocultar, ante la inminente llegada de la CIDH, cualquier indicio de actividad represiva.

En el Museo Sitio de Memoria ESMA, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MIÉRCOLES 18

MÚSICA

Julio Moura Presenta Prototipo. "Es como veo y defino mi relación actual con la música. Cantando e interpretando mis propias composiciones, interpretadas, grabadas y editadas como músico e integrante de Virus y como solista. Esta vez desde mi lugar, con mi forma de entenderlas y sentirlas, de la manera que quiero y desde un lugar personal, nuevo, que nunca busqué especialmente. Como siempre la música me proyecta, me seduce, me divierte y le da sentido a mi vida y a lo desconocido, a lo que no se, ni quiero saber". Julio Moura, en guitarra y voz, se presenta junto a Ariel Naón en Bajo, Mu Sánchez y Nacho Esbo en guitarras y Nicolás Méndez en batería.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $300.

TEATRO

La luz negra

A mitad de camino entre la visita guiada y la puesta teatral, La luz negra es una presentación basada en el libro homónimo de María Gainza que propone un diálogo entre ambos formatos: transcurre mientras intérpretes y espectadores recorren la exposición Transicionar lo surreal, la muestra de Mariette Lydis. En un juego de espejos, se combina lo real y lo imaginario: la Viena de fin de siglo, los viajes a Oriente, los amores y desarraigos de la artista, su obra inclasificable guardada durante años en un depósito, sus falsificaciones y sus fantasmas. Por: Anabella Bacigalupo, Esteban Feune de Colombi y María Gainza. Del 17 al 20 de septiembre.

A las 11.30, en el Puente griego, frente al Museo Sívori. Gratis, con inscripción previa.

35 años del CC Rojas El Centro Cultural Rojas, un espacio histórico dentro de la UBA, que acompañó la transformación de las escenas y subjetividades durante toda su historia, presenta una programación especial para celebrar sus 35 años de existencia. Los pájaros, de Juan Ignacio González e Ignacio Torres, con Marcelo Subiotto, los días 16, 23 y 30 de septiembre a las 20.30; La débil mental, de Ariana Harwicz, con dirección de Paula Herrera hoy y el 25 de septiembre.

A las 21.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $150.

ETCÉTERA

La patria imaginaria En el contexto de la Guerra Civil Española, muchas personas se vieron forzadas a exiliarse. En nuestro país, con un mercado editorial en expansión, los exiliados españoles se integraron a un nuevo sistema cultural en un contexto en el que la Argentina era reconocida como uno de los lugares de mayor producción de libros en lengua española. La muestra recrea toda una época para la edición de libros en Argentina e Hispanoamérica mediante la exhibición de libros y documentos de Losada, Emecé y Sudamericana.

En el Museo del libro y de la lengua, Av. Las Heras 2555. Gratis.

Revista Humo Presentación de "La risa canalla, cuarto número de Humo, revista de ensayos y crónicas. Este número indaga sobre las políticas del humor, la cultura de la risa y la vida como chiste, en tiempos de alegría devaluada. Incluye, entre otros artículos, un ensayo fotográfico de Marcos López y una entrevista a Pedro Saborido. Presentan: Ingrid Sarchman, Juan Manuel Sodo y Macarena Trigo.

A las 20, en Timbre 4, México 3554. Gratis.

Del infinto al bife Se presenta el libro sobre Federico Manuel Peralta Ramos de Esteban Feune de Colombi editado por Caja Negra. El evento estará acompañado de una conferencia performática del autor.

A las 19, en Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Gratis.

JUEVES 19

MÚSICA

Caetano Veloso (e hijos)

“Es un show familiar, nacido de mi voluntad de ser feliz. Tener hijos fue lo más importante de mi vida adulta. Lo que aprendí con el nacimiento de Moreno - y se confirmó con las llegadas de Zeca y Tom- no tiene nombre y no tiene precio. Pero nuestro show también tiene la responsabilidad de presentar números con calidad profesional. Creo que no somos una familia de músicos, como hay tantos, dado el carácter comprobadamente genético del talento musical, pero seguramente somos músicos de familia”. Así describe Caetano Veloso el fundamento emotivo y musical de estos dos conciertos que presentará en Buenos Aires junto a sus tres hijos: Tom, Zeca y Moreno.

A las 20.30, en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. Entrada: desde $1000.

Celeste Carballo Presenta Chocolate Inglés Rock, reedición del álbum ícono que produjo en la década del ‘90 para Sony y contiene canciones emblemáticas como El Chino, escrita junto a Andrés Calamaro, y Hablando a tu corazón, de Charly García en un mood blusero. Se presenta junto a su banda y dos invitadas: Flor Otero y Vale Acevedo.

A las 21, en ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $400.

Daniel Ruggiero El bandoneonista, por primera vez invitado por la Filarmónica de Bs As, interpretará su obra Doble concierto para Violín, Bandoneón y Orquesta en el marco del ciclo "El Colón en la Usina". Con la dirección de Noam Zur. Se trata de una composición en tres movimientos, única en su formación y con un claro lenguaje de vanguardia. Combina los colores sonoros del violín solista junto al bandoneón, con el acompañamiento de la orquesta de cuerdas.

A las 20, en La Usina del Arte, Caffarena 1. Gratis.

TEATRO

Trinchera Tres almas en pena vagan en un islote en la inmensidad del océano austral. Olvidados y echados a su suerte, naufragan hacia la inevitable jactancia de un destino que los presiona, aún hasta el absurdo, a dar la vida por la patria. El soldado Edmundo Rivero, el cabo Panza y el Teniente Oso Pereyra protagonizan una comedia dramática o una tragedia con aires de comedia, en el marco de un conflicto bélico que los ha llevado a una inútil misión en un islote perdido en la inmensidad del océano austral. De Gustavo Gotbeter. Con Carlos Bembibre, Francisco Franco y Fernando Martínez. Actriz invitada: Verónica Arabetti. Dirección: Manuel Lorenzo.

A las 21, en El Método Kairós Teatro, El Salvador 4530. Entrada: $400.

ETCÉTERA

Tercer Jueves Se presenta una nueva edición, la octogésimo novena (o de la ciudad), del ciclo que reúne poetas y músicos en el Bar La Tribu. En esta ocasión leerán Vero Stewart y Maia Duek. Toca: Paula Maffia. Cierra la dupla BogadoCuman.

A las 22, en Bar La Tribu, Lambaré 873. Entrada: $100.

Estudio Ghibli La especialista española sobre animé japonés Laura Montero llega al país para ofrecer dos encuentros sobre el multipremiado Estudio Ghibli. El viernes 20, a las 19 en la Biblioteca Nacional, presentará la conferencia “De Hayao Miyazaki a Makoto Shinkai: estado del animé actual en Japón”. Hoy será el turno de la charla “Repensar la historia japonesa a través del anime: El caso de La princesa Mononoke”.

A las 19, en La Universidad del Cine, Dr. José Modesto Giuffra 330. Gratis.

VIERNES 20

MÚSICA

Willy Crook

Presenta Lotophagy, su nuevo disco, el undécimo álbum de su carrera junto a Funky Torinos. Con el espíritu del Rythm&Blues, Funk, Soul y Ácid Jazz, contiene diez temas que no pierden la atmósfera de trabajos anteriores. Los coros a cargo de Aimé Cantilo y Johanna Gandolfo son parte de un nuevo panorama, así como las perfomances de los miembros de Funky Torinos: Juan Cava en batería, Leonel Duck en teclados y Esteban Freytes en bajo. Crook se encarga de las guitarras rítmicas, su voz y saxofón soprano, en esta ocasión. A lo largo de su carrera, Crook tocó con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Abuelos de la Nada, Riff, Memphis La Blusera, Los Toreros Muertos, Lions in Love, entre otras bandas.

En el Centro Cultural Kirchner - CCK, Sarmiento 131. Gratis.

Cyrus Chestnut El pianista se presentará los días viernes 20 a las 23.15 y sábado 21 a las 21 en formato de dúo junto a Mariano Loiácono en trompeta y con la cantante Julia Moscardini; y los días viernes 20 a las 21 y sábado 21 a las 23.15 en formato de quinteto junto a Mariano Loiácono en trompeta, Sebastián Loiácono en saxo, Jerónimo Carmona en contrabajo y Sebastian Mamet en batería. Con más de una docena de álbumes de estudio en su discografía, Chestnut continúa experimentando con su integración de jazz, spiritual y sonido clásico, que refleja su herencia e identidad como artista.

A las 21 y 23.15, en Bebop Club, Moreno 364. Entrada: desde $650.

TEATRO

La savia Es el nombre del líquido que circula por los vasos conductores y transporta el alimento de las plantas. La savia es también la palabra que se utiliza para nombrar el elemento que da vida a las cosas. Y la savia es la historia de Elsa, una amante de las plantas y de los libros. Una lectora que no quiere olvidar y empieza a escribir. Lo que recuerda, lo que sucede y quizás lo que vendrá. Y así, acompañada de dos o más personajes irá modificando de a poco su propia mirada y entrando a una etapa de sutil renacimiento. Escrita y dirigida por Ignacio Sánchez Mestre. Con Mirta Busnelli, Agustín García Moreno y Constanza Herrera.

A las 20.30, en Dumont4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $450.

Cuentos de hades Caperucita Roja, La Bella Durmiente y Cenicienta, entre otras, adquieren voz propia y se rebelan ante los mandatos impuestos por la moral de sus tiempos. Concierto escénico basado en los relatos de Luisa Valenzuela, con versiones feministas y desenfadadas de los clásicos cuentos de hadas de Perrault. Un recorrido indisciplinado donde confluyen la música electrónica experimental, la performance, la narración oral y las artes multimediales. Creada e interpretada por María Emilia Franchignoni (dramaturgia y dirección general) y Jorge Chikiar (composición y dirección musical).

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $350.

Envase para telarañas Versión alterada de la absurda obra de Tato Pavlovsky Telarañas. Un conjunto errático de personajes, puestos en desgracia dentro de una familia, cumplen con los pedazos de eventos de su violento y perverso cotidiano. Sin compasión ni mesura despliegan sobre este indeterminado lugar una sarta de furcios estúpidos.

A las 21, en Teatro El mandril, Humberto Primo 2758. A la gorra.

SÁBADO 21

TEATRO

Happyland

Derrocada por los militares, la presidenta Isabelita es recluida en un castillo gótico de la Patagonia. La acompañan su criada andaluza y sus perritos. El ama de llaves que las recibe es el poder ahora. Entre noches de espiritismo y confesiones con el arzobispo que la visita para aliviar su alma, Isabelita añora, más que los años de la presidencia, los días felices en un cabaret de Panamá. Happyland, es una nueva creación de la dupla conformada por el director Alfredo Arias y el dramaturgo Gonzalo Demaría. El elenco está integrado por Carlos Casella, María Merlino, Marcos Montes, Adriana Pegueroles, Alejandra Radano y Josefina Scaglione.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $280.

Sr Woman en Lady Ray Van Ring Una documentalista experimental viaja a Londres para escribir un thriller, pero durante el vuelo se fascina con una azafata y comienzan a vivir un romance. Después de unos días intensos, el amor se convierte en pesadilla. Paseando por internet, Sr. Woman encuentra una historia que llama su atención: la de una argenchina anarquista que realiza shows de motos robadas al pie de la muralla china. Ficción con espíritu trasngénero que estalla con canciones y videos que reconstruyen las escenas. Con Guillermina Etkin, Carla Crespo y Marianela Portillo del Rayo, también autora y directora.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Los reyes del falsete Celebran los diez años de su primer disco, La Fiesta de la Forma, un álbum que sorprendió por su original mezcla de ruido y melodías. Desde su aparición en el 2006 hasta ahora, Los Reyes del Falsete siempre llamaron la atención a su manera: con sus armonías vocales, sus caóticas improvisaciones y su estética extravagante. Luego de cuatro EP experimentales, la banda fundada por Juanchy Munchy y los Hermanos Nica y Tifa Rex grabó en el 2009 su primer larga duración: La Fiesta de La Forma. Hoy festejan ese aniversario.

A las 21, en el Teatro Xirgu Untref, Chacabuco 875. Entrada: $300.

Hombre de luz La Federación de Docentes de las Universidades invita a la presentación de un show en homenaje a Luis Alberto Spinetta. Participarán Javier Malosetti, Rodolfo García, Daniel Ferrón, Leo Sujatovich, Baltasar Comotto, Daniel Colombres, Machi Rufino, Gustavo Spinetta, Lito Epumer, junto a invitados de lujo como: Leo García, Claudia Puyó, Emilio del Guercio y Lisandro Aristimuño.

A las 18, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Int. Güiraldes 2160. Información sobre el canje de entradas: manifiesto.fedun.com.ar

ARTE

Río Tercero Tras 5 años de trabajo ininterrumpido, Ezequiel Black presenta su nueva muestra individual. Curada por Marcelo Sanchez Dansey, reúne 25 dibujos de distintos formatos hechos en grafito sobre papel que transitan por la frontera entre lo cotidiano y lo mágico. La muestra propone un viaje al misterio donde se cruza la arquitectura brutalista con las visiones chamánicas, la vida secreta de los microorganismos con los besos, y las cavernas con esa casa encantada que es la memoria. Se presenta en tres actos con bandas invitadas. Inaugura hoy con música de Monoto Grimaldi.

A las19, en Galería un Lugar en el Mundo, Castro Barros 959, San Isidro. Gratis.