El cantautor estadonidense Daniel Johnston falleció este martes a los 58 años después de sufrir un ataque al corazón. El cantante y artista visual, que sufría ataques de esquizofrenia y trastorno bipolar, había sido hospitalizado después de que su salud empeorara significativamente en los últimos tiempos.

Johnston fue un músico de culto, admirado entre otros por Kurt Cobain, que lució una camiseta con el dibujo del álbum más conocido del músico, Hi, How Are You (1983), inspiración para un mural en Austin (Texas). En 2004, bandas y solistas como Violent Femmes, Beck y Tom Waits le rindieron tributo en un álbum.