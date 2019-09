TEATRO

No te vayas con amor o sin él

Una obra del actor, director y dramaturgo Norman Briski que cuenta la historia de dos mujeres, una patrona y su mucama, y su relación de dependencia. La patrona es discapacitada, vive de su invalidez y a la vez utiliza esta situación para pedirle cualquier cosa a su empleada e ir pagándole miserables propinas; la mucama, joven desfachatada y fresca, responde a estos pedidos sin perder la oportunidad de abusarse física y psicológicamente de su empleadora. De esta manera, los personajes pertenecen a un universo perverso, donde ninguna de las dos es inocente. Con dirección de India Soldi, asistencia de Agustín Belloli, escenografía de Guillermo Bechthold, vestuario de Florencia Collaud y diseño escenográfico original de Leandro Bardach y Norman Briski. Con Brenda Santiago y Mariel Beninca.

Lunes a las 21, en el Teatro Calibán, México 1428, PB 5. Entrada: $250.

[email protected] Muñoz

Espectáculo poético-musical en el que la cantante Liliana Vitale recorre canciones y textos del compositor, poeta, actor y dramaturgo Alberto Muñoz. El cuerpo, la edad, la fauna, la mujer, la sombra, el alma, el pan y el circo son algunos de los motivos que vuelven en la poética de su obra. Este recorrido recupera un trabajo imperecedero, presentado originalmente en obras del grupo M.I.A. o discos como El gran pez americano y Mama deja que entren por la ventana los siete mares. La estructura del espectáculo consta de actos, como en una obra teatral, cuya idea, selección y dramaturgia corre por cuenta de Liliana Vitale. Además de su presencia en voz y piano, la acompañan Eliana Liuni en vientos y Ana Ponce en percusión. Los vientos fueron arreglados por Lito Vitale, con la colaboración de Javier Mareco.

Viernes a las 21.30, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $350.

MÚSICA

El amor es un accidente

A una década de distancia de Formosa, su debut como solista, Nico Landa vuelve a independizarse de su banda Los Animalitos para un nuevo disco con su nombre al frente. El Ex Decadentes promete que no se demorará tanto en reincidir, ya que anticipa la aparición de dos volúmenes más en los próximos años. Es más, no está lejos este nuevo disco del sonido destilado durante los cinco trabajos de su último grupo, ya que de alguna manera El amor es un accidente no es más que la continuación de ese sonido, que sintetiza tanto los orígenes punk de Lanta como su amor por la balada a lo Marco Antonio Solís, así como el pop, y los aires country y litoraleños. Con casi todos sus ex-compañeros de Los Animalitos presentes en algún tema del disco, hay invitados que sin embargo se destacan, como su viejo compadre Andrés Calamaro en el tema "Luna de Chacarita" o David Byrne —fan confeso de Los Auténticos Decadentes— cantando en inglés en ese hermoso valcesito que es "Santa Cruz de la Sierra".

I Am The Cosmos

Mientras Mimi Maura durante todo este año se viene despidiendo de su formación clásica tocando en Niceto, las señales sobre el futuro que llegan online son más que interesantes, como este flamante single con una versión del clásico de Chris Bell, el malogrado compinche de Alex Chilton en Big Star, producido por Emisor, con Julián Della Paolera y Gonzalo Campos de Ok Pirámides y Sergio Rotman en saxo. Y si se trata de Rotman, es recomendable degustar también el contundentemente dark y ochentoso “La juventud”, primer anticipo de su inminente debut como solista, cover de un tema de los portorriqueños Fofé y Los Fetiches, viejos amigos del integrante de los Fabulosos Cadillacs.

ONLINE

Undone

La animación para adultos –ese nicho que, hasta hace poco tiempo, era de dificilísimo acceso– gana terreno en los sistemas de streaming. La plataforma Prime Video de Amazon acaba de estrenar esta serie producida por Raphael Bob-Waksberg (el creador y productor de BoJack Horseman) y Kate Purdy. Utilizando técnicas de rotoscopiado similares a las de Despertando a la vida, los 22 episodios acompañan a Alma, una joven con serios problemas de audición que, luego de sobrevivir a un accidente automovilístico que le pudo haber costado la vida, descubre que es dueña de una extraña habilidad que le permite torcer el tiempo a voluntad. Pero, ¿es ese poder real o es apenas un síntoma de un inminente desastre mental? Drama con toques de comedia y un sentido de la ironía punzante, la serie utiliza las posibilidades infinitas de la animación para crear universos fantásticos que funcionan como reflejo del mundo en el que vivimos. El reparto de voces está encabezado por Rosa Salazar y Bob Odenkirk.

The I-Land

“Diez personas despiertan en una isla traicionera sin recordar ni quiénes son ni cómo llegaron allí”. La descripción de esta nueva miniserie producida por Netflix suena a película ya vista, pero los responsables afirman que la trama recorre senderos diferentes a los de la célebre Lost. El realizador Neil LaBute (En compañía de hombres, El culto siniestro) fue uno de los encargados de dirigir los siete episodios de esta historia que mezcla la ciencia ficción con los relatos de supervivencia en un medio hostil, a la manera de El señor de las moscas. Kate Bosworth, Natalie Martinez y Alex Pettyfer figuran en la cima de la lista de talentos encargados de darle vida al particular grupo de robinsones.

CINE

La Internacional del fin del mundo

Pedro Milesi, Mateo Fossa, Mika Feldman de Etchebéhère, Liborio Justo. Dos obreros, una estudiante de clase media y el hijo del dictador Agustín P. Justo. Cuatro personalidades que las brumas del tiempo han ocultado sin lograr su invisibilidad. Durante las primeras décadas del siglo XX, nombres como esos le dieron el primer impulso a la idea de una izquierda argentina, cobijados bajo el sol naciente de la revolución bolchevique. Los realizadores Violeta Bruck y Javier Gabino rastrean los grandes gestos y los detalles de esa historia olvidada, mezclando las aguas del cine documental con las de la ficción, entrevistando a activistas, investigadores y familiares de aquellos pioneros, llevando a la pantalla escenas de El verdugo en el umbral, del escritor Andrés Rivera. Un viaje al pasado que recorre las movilizaciones de la Semana Trágica y la Reforma Universitaria, entre otras instancias históricas, logrando por esos caminos iluminar el presente. Puede verse exclusivamente en el cine Gaumont.

Festifreak expandido

El festival de cine platense llega a su fin pero se expande, tanto en el tiempo como en las “las modalidades y los procedimientos de ciertas obras”, según afirma el catálogo. La artista audiovisual Barbara Hammer, fallecida recientemente, pionera del cine queer y creadora de performances, instalaciones y muestras de fotografía digital, recibirá un merecido homenaje hoy a las 18.30, en el Cinema Select del Pasaje Dardo Rocha. Podrán verse en continuado cortos realizados en los años 70 (Menses está dedicado a la menstruación y sus complicaciones) y los 80, como No No Nooky TV, en el cual aborda la temática de la identidad y la representación de las lesbianas en los medios de comunicación.

TV

American Horror Story: 1984

La longeva serie de unitarios de horror y fantasía está de regreso con un título que remite a una de las novelas de ciencia ficción más famosas de la historia. Sin embargo, poco habrá aquí del universo distópico imaginado por George Orwell. 1984 –que debuta en la pantalla de FX el próximo miércoles, en horario central– remite al año de estreno de Pesadilla en lo profundo de la noche, el film de terror seminal de Wes Craven, y los nuevos episodios de la serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk se proponen homenajear la era dorada del slasher, cuando los Freddies y Jasons de este mundo reinaban en las carteleras de cine de todo el mundo. El afiche promocional, con su cuchillo ensangrentado en primer plano, no hace más que confirmarlo. Siguiendo el secretismo que campea en la serie desde sus inicios, poco se sabe de la trama, aunque sí se ha filtrado que la actriz Sarah Paulson –rostro recurrente en todas las entregas desde la primera temporada– no será de la partida, al menos en un papel central.

Miércoles a las 22, por FX.

Metanol: el líquido de la muerte

El atractivo de los relatos televisivos basados en crímenes reales llega hasta los confines más recónditos. Esta miniserie en dos partes producida en la República Checa, que la señal Eurochannel comenzará a emitir el próximo martes, es apenas otro ejemplo. El punto de partida es un caso real ocurrido en tierras checas en 2002: una partida de bebida espirituosa, producida en el mercado negro a partir de una mezcla altamente venenosa, acabó con la vida de 38 personas y envenenó gravemente a otras 80. En parte policial de investigación, en parte drama judicial, esta breve y potente saga es en una de las producciones más premiadas de la tevé europea reciente.

Martes a las 22, por Eurochannel.