Una solicitada a página completa en defensa del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 publicada por el diario El Mercurio generó el repudio de periodistas y distintas figuras de la oposición chilena. El documento, firmado por alrededor de 60 personas, intentaba, a través de la reproducción de una serie de declaraciones de figuras de esa época, justificar la sangrienta intervención militar que le entregó el poder al general Augusto Pinochet.



Bajo el título: "El 11/9/1973 Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela”, la solicitada, publicada un día después del 46º aniversario del golpe de Estado en Chile, generó el repudio inmediato de 50 periodistas de El Mercurio. Con una manifestación frente a la puerta del edificio del diario, los periodistas se sacaron una foto con carteles con mensajes tales como: “El inserto (solicitada) no me representa”, “No al negacionismo” y "No al inserto".

La solicitada sostenía, entre otras cosas, que “Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer una dictadura marxista leninista”, pese a que el líder socialista fue electo en elecciones democráticas. Uno de los primeros en manifestarse en contra del texto fue el periodista José Tomás Tenorio, quien a través de su cuenta de Twitter explicó que es hijo de uno de los firmantes del texto. "Me da pena y rabia este inserto, porque soy periodista de El Mercurio y porque soy hijo de un firmante. Mientras exista el negacionismo y mientras se pase a llevar la memoria de aquellos que fueron torturados, asesinados y desaparecidos en dictadura, no se va a avanzar nunca”, sentenció Tenorio.

Otra trabajadora de prensa, Amanda Marton, se identificó como familiar de un torturado por la dictadura y repudió la solicitada. “Me duele como periodista, como profesional de ese diario, como familiar de torturados, detenidos y exiliados, como amiga de venezolanos y como ser humano. Una vergüenza”, escribió.

Desde el arco político opositor, el diputado del Partido Socialista, Marcelo Diaz, dijo que "la falta de empatía y humanidad de esta publicación no cabe en caracteres. Esto es una burla, una vergüenza y una bofetada al sufrimiento de chilenos y chilenas".

Por su parte, el senador por el espacio de centroizquierda Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, expresó que "la derecha liberal tiene una oportunidad para afirmar su compromiso con los DDHH". Aprovechó su tweet para cuestionar las recientes declaraciones del senador Felipe Kast, del espacio de ultraderecha Evolución Política, quien afirmó que los chilenos siguen "pegados en el pasado y en la polarización".

Sobre El Mercurio

Fundado el 12 de septiembre de 1827 por la poderosa familia Edwards, El Mercurio es uno de los diarios más tradicionales y conservadores de Chile. Es el periódico en circulación más antiguo del país y del mundo en lengua castellana. El diario fundado por los Edwards tuvo un rol abiertamente crítico al proceso de ascenso y llegada a la presidencia de Salvador Allende, desarrollando una campaña en contra de su partido, la Unidad Popular, y la izquierda chilena en su conjunto.

Bajo la dirección de Agustín Edwards Eastman durante la presidencia de Allende, el diario recibió financiación directa de la CIA estadounidense, de acuerdo a la investigación realizada por el Comité Church, conformado por senadores norteamericanos en 1975. Durante esos años, Edwards creó el grupo El Mercurio S.A., un conglomerado de medios que manipuló información en connivencia con los aparatos represivos de la dictadura militar chilena bajo el mando de Pinochet.