La sede de Central extenderá mañana el horario de atención hasta las 15 para que los socios puedan adquirir entradas para el clásico. No habrá expendio de localidades para no socios. Para ingresar el estadio se tiene que tener la cuota de septiembre paga. Las plateas de socios se puede adquirir desde los 800 pesos. El domingo en el estadio no habrá atención al público en boleterías.