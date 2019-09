El director técnico de Huracán, Juan Pablo Vojvoda, reconoció este jueves que River Plate, rival del próximo sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la 6ª fecha de la Superliga, "no tiene muchos puntos débiles", aunque advirtió que "no es invencible".



"Quizás al atacar continuamente deja espacios en zonas comprometidas pero, a la vez, tiene una presión alta que no te permite contraatacarlo", analizó Vojvoda en la previa del juego ante el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.



Y sin nombrarlo, el DT del Globo se diferenció de Gustavo Alfaro, técnico de Boca Juniors y último rival del Millonario, que eligió un esquema "defensivo compacto" en el último Superclásico jugado hace dos semanas en el estadio Monumental.



"Los sistemas pueden variar, pero trataré de ser lo más ofensivo posible. No voy a poner a un 9 de lateral derecho", aseguró el ex DT de Defensa y Justicia en la conferencia de prensa en Parque Patricios que brindó luego de la práctica matutina a puertas cerradas.



El DT ya tiene a disposición a los paraguayos Antony Silva y Saúl Salcedo, quienes jugaron amistosos en Japón y Jordania con su seleccionado, pero todavía no confirmó el equipo que presentará el sábado a las 20 con arbitraje de Nicolás Lamolina.



El once probable sería con Silva; Bettini, Salcedo, Bareiro, Araujo o Ibáñez; R. Gómez, Calello, Bogado, Faravelli; Coniglio y Chávez.