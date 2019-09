Como adelantó Rosario/12, el Concejo Municipal aprobó ayer sobre tablas un proyecto que encomienda a la Municipalidad a realizar las gestiones necesarias con la Asociación Amigos del Arte, a partir del proyecto de construcción de un edificio en la sede de la asociación ubicada en 3 de Febrero al 700, para lograr "una adecuada conservación y guarda de las obras de arte y el patrimonio cultural de dicha entidad, hasta tanto la ONG disponga su exhibición definitiva". La iniciativa del concejal Carlos Cardozo (Cambiemos) tomó forma luego de que referentes de la cultura local exhibieran imágenes en la reunión conjunta de las comisiones de Gobierno y Cultura sobre el estado de almacenamiento y guarda de todas o parte de las obras de arte en un instituto de danzas ubicado en calle Laprida. Para el edil la guarda es, cuanto menos, precaria. Además, Cardozo recordó que los directivos de la asociación rechazaron la invitación para exponer la situación en la Comisión de Cultura.

"Desafortunadamente, esta casa no fue incluida oportunamente en el catálogo `Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico Arquitectónico y Urbanísticos de la Ciudad de Rosario´ sancionado por Ordenanza 8245/08, cuando por razones tanto arquitectónicas, como históricas y culturales debería formar parte del mismo", plantea en sus considerandos la iniciativa aprobada ayer.

Desde el Concejo señalaron que mas allá de que se concrete el proyecto de construcción de un edificio, que contempla un piso para la continuidad del funcionamiento de la Asociación Amigos del Arte, es "menester del Estado en su conjunto interesarse por el legado cultural de la ciudad, mas aún en un caso con semejante patrimonio y que es, además, administrado por una ONG, con asociados, comisión directiva y estatutos".

En la reunión de Gobierno y Cultura realizada el pasado martes, el grupo de artistas locales que cuestiona la demolición de la casona donde funciona la sede de la Asociación Amigos del Arte, adquirida a través de un crédito otorgado por el Fondo Nacional de las Artes en 1960, llevó una serie de fotografías del gimnasio que pertenece a un instituto de danzas donde están apiladas las obras de artistas de la talla de Raffo, Giaccaglia, Carnevale, Ballesteros, Echagüe y Vanzo, entre otros. Hace un tiempo, el gobierno provincial realizó un inventario del importante catálogo.

También es propiedad de la Asociación un piano marca Bluthner de origen canadiense, de los que solo existen en condiciones solo seis en todo el mundo. "Las últimas conducciones de la institución no cuidaron el patrimonio artístico, no cuidaron la propiedad. Ahora hay un proyecto de demolición, otro de construcción aprobado, hay una inmobiliaria vendiendo a futuro los departamentos, y hay 22 escasos socios, de los cuales muchos no fueron citados a la Asamblea Extraordinaria donde se decidió armar el fideicomiso con esta empresa constructora", había señalado Edgardo Juárez, uno de los promotores culturales preocupados por el destino de la casona. "Han vulnerado el espíritu de la Asociación, muchas personas se sienten afectadas porque no aceptan que se transforme algo que no fue pensado para otra cosa que el arte y la cultura", agregó.

En ese sentido, el proyecto destaca que en los distintos salones y exposiciones a lo largo de estas décadas han pasado muestras de artistas plásticos como Julio Payró, Córdoba Iturburu, Juan Grela, Demetrio Urruchua, Enrique Policastro, Julio Vanzo, Grupo del Litoral (Uriarte, Otmann, Giacaglia, García Carrera, Herrero Miranda, Froilán Ludueñá, Leónidas Gambartes), María Laura Schiavoni, Víctor Rebuffo, César López Claro, Rubén de la Colina, Ulises Herrera Fornari, Minturn Zerba, Brughetti, Lucio Fontana, Anselmo Piccoli, Juan Carlos Castagnino, Mele Bruniard, Delfina D´Alessandro, Jorge Martínez Ramseyer, Enrique Monton, Arnoldo Gualino, Mauro Machado, Luis Ouvrard y Gladys Desumvila.

Además, recordaron que en las veladas musicales participaron artistas de renombre internacional como Guillermo Scarabino, Aldo Antognazzi y Eduardo Delgado; los tres iniciados en "Amigos del Arte", Ana María Cué, Manuel Rego, Ernesto Bitetti, Dante Grela, Cuarteto Rosario (Tomás Santesteban, Pedro Farruggia, Armando Sabattini, Oscar Costa), Juan Carlos Paz, Erwin Leuchter, Teodoro Fuchs, Efraín Paesky, Norma Scarafía, Mary Barg, Olga Chelavine y Juan Carlos Zorzi. También expusieron Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Láinez, Augusto Roa Bastos, Marta Lýnch y Romero Brest.