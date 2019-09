Por unanimidad, la Cámara de Diputados provincial dio ayer sanción definitiva a la adhesión de la ley que establece la Capacitación Obligatoria en Género y Diversidades Sexuales para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, que en recuerdo a la joven violada y asesinada en Gualeguaychú en 2017, se conoce como Ley Micaela. Según los autores de la iniciativa, la diputada Silvia Augsburger y el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), esta ley "busca producir un impacto a corto plazo hacia el interior de las estructuras burocráticas, una toma de conciencia masiva de las y los agentes del Estado acerca de la gravedad que significa una mujer muerta cada treinta horas en Argentina y la urgencia de un cambio para empezar a revertir esta realidad que la ciudadanía no tolera más". Si bien la ley plantea al Ministerio de Desarrollo Social provincial como ámbito de aplicación, Ausburguer consideró que existe "un amplísimo know how por parte de las organizaciones de mujeres, que además han estado siempre, mucho antes que estuviera el Estado en este tema, deberían convocarlas para estas capacitaciones obligatorias si quieren realmente cumplir con el objeto de la ley".

La ley sancionada establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes. La formación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres incluye como contenidos mínimos la legislación provincial, nacional y las convenciones en las que Argentina sea parte. Incluye, también, la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en cada área específica de actuación.

Según la diputada Augsburger, "el asesinato de Micaela dejó al descubierto el falaz funcionamiento de la justicia y la formación patriarcal que tienen agentes del Estado de los tres poderes. El femicida de Micaela tenía que estar en la cárcel, pero su libertad condicional fue aprobada por un juez que desestimó los informes que la desaconsejaban. Wagner, como tantos otros, fue beneficiario de un sistema hecho a la medida de los varones. Es por eso que creemos imprescindible que todas las personas que van a desempeñar un rol en el Estado, sea en el cargo y jerarquía que sea, reciban capacitación sobre violencia de género".

"¿Por qué es necesario capacitar en perspectiva de género al personal del Estado? Porque si se sigue actuando del mismo modo no van a obtenerse resultados diferentes", dijo Augsburguer. "Hasta aquí no se ha logrado detener la epidemia de violencia contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis y todas las identidades que no responden a la norma heteropatriarcal. No se ha logrado revertir las causas estructurales profundas de la desigualdad entre varones y mujeres que es el origen primero de la violencia de género", agregó.

"Sí es cierto --continuó la legisladora-- que han habido enormes avances en la situación de las mujeres, pero la lectura de las páginas policiales de los diarios en todo el país nos sigue mostrando la incapacidad del Estado para frenar la violencia. Entonces hay que transformar al Estado, hacerlo eficaz, y la capacitación de las personas que actúan en su nombre es imprescindible para ello".

La diputada recordó que en el proyecto que presentaron con Giustiniani disponían como obligatoria tener una capacitación en el momento del concurso de un agente, como planteaban las organizaciones de mujeres cada vez que presentaron reclamos a algunos de los poderes, sobretodo al ámbito judicial, respecto a la capacitación en género y el tema de la violencia hacia las mujeres, para que quien aspira a ser agente del estado ya muestre en su currícula haber realizado capacitación en perspectiva de género.

Por su parte, el diputado Leandro Busatto señaló: "Esta Ley viene a tratar de quebrar la lógica de que quienes tomamos decisiones muchas veces no entendemos lo que ocurre en algunos lugares. Por que esta Ley es producto, también, de muchísimos fallos judiciales que desconocen lo que realmente implica la violencia de género. Eso ha hecho que lleguemos a esta instancia, de que este tipo de capacitaciones lleguen de modo obligatorio a los tres poderes del Estado. Estamos dando un gran paso en el camino de la justicia y la igualdad".