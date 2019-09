River Plate buscará este sábado a las 20 (TV: Fox Sports Premium) un triunfo en su visita ante Huracán que lo mantenga expectante en la Superliga. El último campeón de América se presentará en Parque Patricios con el mejor plantel disponible tras la caída ante Talleres de Córdoba y el empate frente a Boca Juniors, ambos en el Monumental y sin goles a favor.

Los ingresos de Javier Pinola (cumplió una fecha de suspensión), Bruno Zuculini y Lucas Pratto por el paraguayo Robert Rojas, Exequiel Palacios y el colombiano Rafael Santos Borré (los últimos tres tendrán descanso luego de las participaciones con sus respectivos seleccionados por la fecha FIFA) serían los cambios planificados por el DT Marcelo Gallardo (foto).

Por su parte, Huracán está urgido por una victoria que no logra desde la 2ª fecha ante Colón y viene de caer goleado en Rosario ante Newell's Old Boys la jornada pasada, algo que generó muchos interrogantes en el club. “River es un equipo para imitar, pero no es invencible”, dijo el DT Juan Pablo Vojvoda en la previa del partido.

Probables formaciones

HURACAN: A. Silva; Araujo, Salcedo, M. Bareiro, C. Ibáñez; Faravelli, Arzura, Bogado, R. Gómez; A. Chávez, Coniglio. DT: Juan Pablo Vojvoda.



RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Zuculini, I. Fernández, E. Pérez, De la Cruz; Pratto, M. Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Huracán. Arbitro: Nicolás Lamolina.

Hora: 20. TV: Fox Sports Premium.