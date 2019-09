Formaciones, hora y TV

Llegó el día. Diego Armando Maradona firmará su retorno al fútbol argentino este domingo, desde las 11 (por Fox Sports Premium), cuando su Gimnasia y Esgrima La Plata reciba nada menos que al vigente campeón de la Superliga, Racing Club de Avellaneda, en el Bosque.

Las puertas del Juan Carmelo Zerillo estarán abiertas desde las 9, según anunció la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) bonaerense, que además autorizó la utilización de la capacidad total del estadio, por lo que habrá 24.526 socios del local, únicos autorizados a concurrir.

Desde hace ya un par de semanas, la Superliga es el mundo del revés. Gimnasia, última en el torneo (un punto en 5 partidos) y también en los promedios (a 12 unidades de la salvación), se siente todopoderosa con la llegada de su nuevo Dios y pasó de ser segundo nombre en cada uno de sus duelos a tener el rol de protagonista indiscutible, con todas las miradas puestas en ella.

Ahora, los parteners son sus rivales y, en este caso, será Racing. Tenedor del título, aunque de capa caída en la edición 2019/2020 (un triunfo, tres empates y una derrota), es el invitado de lujo, o más bien el villano en el guión de un evento que quedará registrado en los libros de historia futbolera.

Todo esto, por lo menos hasta que comience el encuentro. Porque el Lobo sigue teniendo los mismos jugadores que acumulan ocho encuentros sin ganar, cuatro derrotas consecutivas y 216 minutos sin goles a favor. Lo diferente será, más allá de que ya no estén las dorsales 13 y 17 ni el color verde en la indumentaria del club -supuestos pedidos de Maradona, más relacionados con la fe que con la realidad- que Gimnasia tiene nuevos estrategas y, por sobre todas las cosas, una épica motivacional sin parangón.

Ya pasaron 23 años desde que Maradona dirigió por última vez en el fútbol local, cuando en 1995 estuvo al frente de Racing junto a Carlos Fren por once encuentros. Esta vez, estará secundado tácticamente por el ex zaguero central Sebastián Méndez y el ex lateral derecho Adrián González.

Justamente contra el club de Avellaneda, el reciente historial del Lobo no es para nada favorable: cinco derrotas consecutivas (un gol a favor y diez en contra) y último triunfo como local en el Clausura 2010, con gol del colombiano Marco Pérez.

Tras la locura desatada con su llegada, el emocionante primer entrenamiento a cancha llena en el Bosque, los cuantiosos ingresos al club con la venta de camisetas y los nuevos socios, las cientos de horas de televisión y los litros de tinta dedicados al Diez... Ahora, es el turno de ver si Maradona y Gimnasia pueden dar el primer paso en el camino hacia la salvación, uno que parece tener mucho de milagro, algo de lo que el ídolo sabe, y mucho.

Formaciones, hora y TV

GIMNASIA LA PLATA: Martín Arias; Morales, Guanini, Torsiglieri, Licht; Mussis, Ayala, Comba, M. García; Tijanovich, Velázquez. DT: Maradona.

RACING CLUB: G. Arias; Pillud, Sigali, Donatti, Mena; N. Dominguez, Montoya, D. González, Rojas o Barbona; L. López, Cvitanich, DT: Coudet.

Estadio: Gimnasia. Arbitro: Diego Abal. Hora: 11.00. TV: Fox Sports.