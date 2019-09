1 Central:

Ledesma (6); Molina (5); Barbieri (6); Caruzzo (6); Britez (5); Rius (5); Rinaudo (5); Gil (6); Zabala (4); Riaño (6); Ribas (4)

DT: Diego Cocca.

1 Newell's:

Aguirre (5); Gabrielli (6); Lema (6); Gentiletti (6); Bíttolo (5); Denis Rodríguez (4);Cacciabue (5); Fernández (6); Alexis Rodríguez (5); Albertengo (5); Maxi Rodríguez (6)

DT: Frank Kudelka.

Goles: ST: 20m Lema (N) y 22m Riaño (C).

Cambios: ST: 23m Gamba por Zabala (C), 26m Novaretti por Barbieri (C), 30m Villarruel por Denis Rodríguez (N), 38m González por Alexis Rodríguez (N) y 42m Pereyra por Ribas (C).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Central

El pánico canaya duró poco. Riaño madrugó a Aguerre y festeja aliviado.

Se presentó como una lucha más física que deportiva. Los pelotazos caían en un campo y en el otro. Pero hubo momentos donde las intenciones se concretaron y el clásico entregó emociones sin encontrar un ganador. Central llegó al empate segundos después del gol de Newell's. Los más destacados fueron los defensores, y para encontrar diferencias solo se puede decir que el Canaya dominó el campo de juego y la Lepra desplegó mejores jugadas.

En el Gigante hubo un partido de dos que quisieron ganar, pero con sus limitaciones a cuestas. La batalla fue física, por cada pelota. Sin asumir riesgos, el pelotazo era el recurso compartido. Por eso en el primer tiempo Central no pudo sacar provecho del dominio táctico que impuso. Y cuando Newell's logró pararse en campo rival, sus acciones eran más peligrosas.

Maxi Rodríguez se hizo conductor del juego. En una combinación con Alexis, el delantero lo perdió al no dominar el balón en el área chica. Denis Rodríguez dio muchos pases al rival pero estrelló un zurdazo a colocar en el travesaño. La Lepra sufría por tener a Albertengo jugando a espaldas de Ledesma y ganó pocas pelotas. Central sufrió porque Ribas no gravitó y Zabala y Rius se involucraron poco. Central solo tuvo un tiro al arco de Ribas que fue a las manos de Aguerre, y a Gil como dueño del equipo.

En el complemento, Central empujó sin generar peligro. El Gigante se ilusionó con un tiro libre de Gil y se sorprendió con un tiro de esquina donde Lema se sacó la marca de Rius y cabeceó para marcar la diferencia.

Pero el pánico duró segundos. Porque Aguerre salió a buscar lejos una pelota que puso Gil de cabeza, Riaño estiró el pie y puso el empate. Central siguió empujando pero la más clara fue un remate cruzado de Maxi Rodríguez que despejó Molina en la línea. El empate los encontró exhaustos y la sensación compartida de que el resultado fue un acto de justicia.