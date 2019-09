Un análisis dispar trazó el técnico de Central, Diego Cocca (foto), al retirarse del Gigante tras el empate en uno con Newell´s. El DT que sacó campeón a Racing admitió que el Canaya jugó un mal primer tiempo, aunque se recuperó en el epílogo. "El primer tiempo nos costó, hubo mucho nerviosismo, estos partidos son difíciles de salir a jugar. Al rival no le venía mal empatar y la responsabilidad está en el local, nos costó asumirla y no encontramos juego. En el entretiempo hablamos, ordenamos las cosas, transmitimos tranquilidad, convencimiento y salimos mejor. La imagen del segundo tiempo fue un Central que fue a buscar el resultado, intentó y atacó con mucha gente", reflexionó. Para Cocca, el partido tuvo "poca claridad", aunque se retiró "un poco más tranquilo" porque "la actitud cambió". No obstante, afirmó que el empate fue "justo". "Ellos encontraron el gol de pelota parada, nosotros reaccionamos, empatamos y lo fuimos a buscar", apuntó. "Faltan muchísimos partidos y el desafío es crecer. Van 10 partidos que no perdemos y hay que enfocarse en lo positivo", cerró.