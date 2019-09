El técnico de Newell's se retiró conforme del Gigante de Arroyito. Frank Kudelka (foto) valoró el empate y destacó la "actitud" de sus dirigidos. "Tengo bronca porque no pudimos ganar. Me gustó la actitud, cuando tuvimos la pelota y cuando no, aún en un partido que resultaba incómodo, siempre intentamos jugar", remarcó el ex director técnico de Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba. Fue un partido de trámite parejo, tuvimos las oportunidades y no lo pudimos sostener un par de minutos más. Hoy los jugadores tuvieron un caudal mental superior a otros partidos, el aspecto mental supera al racional. A veces se corre mucho más y se piensa menos, eso acarrea un ritmo físico distinto a lo normal", consideró el entrenador leproso. Kudelka destacó que lo que Newell´s hizo en el primer tiempo, pese a que no anotó en esa etapa, "es lo que uno pretende". Asimismo, dijo no sentirse "amargado", pero entendió que el equipo tuvo oportunidades como para ganar el partido y no lo logró. "Tuvimos mala puntería, en partidos de tintes tan cerrados hay que estar finos", lamentó.