Sinead O’Connor acusó a Prince de intentar “golpearla”, y de fracturarle las costillas a una integrante femenina de su banda. La cantante irlandesa, que ya en el pasado señaló haber tenido choques con el músico estadoundense, divulgó más detalles de un “aterrador” encuentro con el artista que compuso su hit “Nothing compares 2 U”.

“Prince intentó pegarme”, le dijo a los periodistas Piers Morgan y Susanna Reid en el segmento audiovisual Good Morning Britain. “Fue una experiencia aterradora. Me convocó a su casa una noche y yo, estúpidamente, fui sola. El no estaba conforme con el hecho de que yo no fuera su protegida, que sólo hubiera grabado su canción”, dijo, y continuó: “El quería que fuera su protegida artística, y me ordenó que no usara malas palabras en las entrevistas que me hacían. Le dije dónde podía irse y se me vino encima. Se fue escaleras arriba, y tomó una almohada que tenía algo duro adentro. Salí corriendo de su casa y me escondí detrás de un árbol”.

Según el relato de la cantante, “nos encontramos en una autopista en Malibú a las cinco de la mañana; yo lo escupí y él intentó pegarme. Tuve que tocar el timbre en una casa, que es lo que mi padre siempre me dijo que hiciera en una situación así”.

O’Connor señaló que el cantante –quien murió en abril de 2016- “estaba metido en unas drogas muy oscuras en ese momento”, y agregó: “No fui la única que sufrió esto. En ese momento una de las chicas de su banda estaba en el hospital con las costillas rotas”. La artista aseguró que había otras mujeres que fueron atacadas por el cantante, y dijo que "deberían animarse a contar sus historias”.

Consultados por los dichos de O’Connor, los herederos de Prince no emitieron ninguna declaración hasta el momento.