La provincia abonó parte de la deuda que las obras sociales Instituto Provincial de Salud (IPS) e Incluir Salud y el Ministerio de Salud tienen con los centros privados de diálisis que brindan servicios en Salta. Si bien esto posibilitó que no se corte la atención a los usuarios, la Asociación que los nuclea reclama que se pague el total y se firme un convenio que formalizar el acuerdo.



El Ministerio de Salud informó que ya se depositaron 34 millones de pesos. La provincia viene asumiendo también desde el año pasado la deuda que el gobierno nacional contrajo con los centros de diálisis por la obra social Incluir Salud.

El presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (CEPRIDIASA), Mario Espeche, detalló a Salta 12 que Incluir Salud pagó abril y mayo con débitos del 10 por ciento que equivalen a 1.290.000 pesos, “por minucias administrativas”. Los centros de diálisis iniciaron reclamos por este motivo. “Hemos realizado nuestras facturas en abril. Después de 5 o 6 meses nos encontramos con débitos. Incluir Salud podría haber avisado y solucionarlo hace meses. Son cuestiones que repercuten en el sector. Las prestaciones se cumplieron sin ningún problema”, dijo Espeche.

Un sello o firma que no se ve y la falta de papeles que, a veces, no son responsabilidad de los prestadores sino de los hospitales, son algunas de las razones de los descuentos.

Espeche dijo que en el caso del IPS, el gobierno no actualizó los montos que debe abonar a los centros, en virtud del aumento salarial de agosto y septiembre, que provocó una suba en los aportes.

"Quedamos con el ministro de Salud (Roque Mascarello) y con el presidente del IPS, Martín Baccaro, que vamos a reunirnos para rever esa cuestión”.

El Ministerio no abonó otra deuda con los centros por pacientes derivados directamente desde hospitales públicos: “Esperamos que esta semana nos paguen o lo hagan en un plan de pago”, indicó el directivo.

Precios dolarizados

En la reunión de mañana se discutirá un convenio, que es lo que vienen pidiendo los centros privados para que se formalicen las prestaciones que brindan al Ministerio de Salud y obras sociales del Estado.

Sobre el convenio, Espeche dijo que espera que “sea un avance. Cuando queda algo pactado entre ambas partes se terminan los conflictos”. La cuestión es que CEPRIDIASA quiere que los precios de las diálisis se fijen en dólares, piden una actualización a 73 dólares por sesión. Según Espeche, de esta manera se igualaría a los costos del resto del país. Destacó que con la suba de la moneda internacional también aumentaron los insumos que se compran en el extranjero. En Salta el precio de las diálisis es 3.450 pesos “más barato que en otras provincias” y equivale a 57 dólares, dijo el directivo. También quieren que se actualice el precio de forma automática, “de acuerdo al INDEC y a las tasas del Banco Nación”.

Otro pedido es que no tengan que hacer traslados y cirugías. Espeche aclaró que no son cirujanos y añadió que para garantizar esa prestación deben contratar profesionales y "pagarles en el momento, no nos esperan, y en muchos casos, antes de las cirugías". El médico dijo que Salud demora en reconocer estos gastos. “Los cirujanos que hay, trabajan en el Estado, están en el (Hospital) Oñativia y en el San Bernardo, es una incongruencia que nos hagamos cargo de lo que no nos corresponde”, dijo.