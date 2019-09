"Una señora se siente mal y va al médico. El médico la revisa y le hace una receta. Lo que figura en la receta no se compra en la farmacia. El médico es el gran Roberto César Frenquelli. La paciente es la madre de una conocida de mi hermana, que me hizo llegar una copia de la receta en la que se le 'prescriben' dos libros: Taxi y China de Pablo Bilsky y Vladimir va al paraíso, de mi autoría. Y yo que pensé que no tenía remedio".

(Publicado en Facebook por el editor de Rosario3, Damián Schwarzstein).