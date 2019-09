Hubo un tiempo es que se escribía mucho sobre las conversaciones telefónicas posteriores a la PASO entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández. Pero hace rato que Macri no llama por teléfono a su rival. Sin embargo, en el entorno del candidato a presidente del Frente de Todos dicen que a Fernández le llegaron dos WhatsApp de Macri que quedaron sin contestar. No fue distracción ni falta de voluntad: el problema fue el contenido de esos mensajes. Resulta que el líder de Juntos por el Cambio le pedía en esos textos que tomara una posición respecto del famoso “reperfilamiento” de la deuda. Y Fernández no contestó ninguno de los dos porque cree que ése es un tema que atañe al Congreso. De todos modos, por estos días, la urgencia del gobierno parece ser otra: el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentó ayer el proyecto de presupuesto y pidió también a la oposición buscar consensos. No le va a resultar una tarea para nada sencilla.